Soudan: Les préparatifs de la signature de l'Accord de paix globale au Soudan sont achevés

Juba — Le conseiller Sud-soudanais Tut Qalwak a révélé que les préparatifs étaient achevés pour signer l'accord de paix globale à Juba samedi et que les mouvements en dehors de l'accord de paix, les mouvements d'Abdulaziz Al-Hilu et d'Abdul-Wahid Nour, sont prêts à négocier la paix via la plate-forme de Juba.

Il a exprimé sa joie pour la signature à venir pour l'Accord de paix globale, qui, selon lui, mettrait fin aux souffrances des déplacés et des réfugiés dans les camps du Darfour, du Tchad et du Soudan du Sud.

Il a souligné que la signature de l'accord, qui assurera la stabilité au Soudan, est une garantie de parvenir à la stabilité dans l'État du Sud-Soudan.

Le conseiller à la sécurité du président de l'État du Soudan du Sud a déclaré que le Soudan et l'État du Soudan du Sud sont deux États pour un seul peuple, exprimant le bonheur du peuple et du gouvernement de l'État Sud-soudanais avec l'achèvement de l'Accord de paix globale au Soudan.

Lors de la conférence de presse tenue jeudi à l'hôtel Pyramid de Juba, Son Excellence a salué les efforts déployés par le comité de mediation et les partenaires des États-Unis, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Égypte et du Tchad, ainsi que des organisations des Nations Unies et de l'Union africaine pour mettre en œuvre l'accord de paix global au Soudan.

Concernant la participation aux cérémonies de signature de la paix, Qalwak a déclaré que les chefs d'État du Kenya, du Tchad, de l'Égypte et de l'Ouganda participeront à la célébration, en plus des représentants de l'Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, en plus de dicsours-virtuel du Secrétaire général des Nations Unies.