Guinée Bissau: SM Caen - C'est officiel pour Alexandre Mendy

Prêté à Guingamp et à Brest par les Girondins de Bordeaux, ces deux dernières saisons, Alexandre Mendy file cette fois au Stade Malherbe de Caen.

Ce jeudi, l'attaquant d'origine bissau-guinéenne s'est engagé pour quatre saisons en faveur du club de Ligue 2.

Mendy reste sur 20 matches, 3 buts et une passe décisive en Ligue 1. Passé par Nîmes (2014-2015, L2), Guingamp (2016-2017 puis 2018-2019, L1), Bordeaux (2017-2018, L1) et donc Brest, il devrait apporter de la densité et de la puissance offensive à Caen.

« Alexandre a des qualités physiques et est très adroit devant le but, il peut très bien servir de point d'appui et aussi prendre la profondeur », a indiqué Yohann Eudeline, le directeur sportif du club.