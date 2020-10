Egypte: "Parlez égyptien" est une initiative nationale qui s'oppose à la guerre contre l'identité

La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram a annoncé jeudi le lancement officiel de l'initiative "Parlez égyptien", partant de la conviction du ministère de l'importance de relier les enfants des Égyptiens à l'étranger à la patrie et à la conception de l'Etat et de la sécurité nationale, ainsi que de renforcer l'identité égyptienne de par le monde.

"Nous sommes maintenant en octobre, le mois des victoires et de la fierté pour l'Etat égyptien. Le ministère de l'Immigration accorde une grande attention aux enfants des 2ème et 3ème générations pour développer leur esprit de loyauté et d'appartenance", a dit Mme Makram dans une allocution prononcée en présence du ministre d'Etat pour l'Information, Ossama Heikal.

Elle a souligné que l'apprentissage de la langue arabe et de notre dialecte égyptien constituait un pont important pour communiquer avec les jeunes générations à l'étranger, les informer des défis que relève la patrie et renforcer la loyauté et l'appartenance non seulement pour les enfants, mais aussi pour les familles afin de les aider à développer la langue arabe et à renforcer l'identité nationale.

"La langue étrangère est un bon ajout à la personnalité, mais que vous ne devez pas perdre votre langue et votre identité, et vous devez vivre en Egypte avec toutes nos coutumes et traditions", a-t-elle précisé, affirmant que l'initiative "Parlez égyptien" est une initiative nationale qui défie la guerre d'identité et vise à relier les fils d'Egypte à la patrie.