Egypte: Le grand imam d'Al-Azhar appelle à renoncer à l'usage de l'expression "terrorisme islamiste"

Le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb a appelé les responsables et les penseurs occidentaux raisonnables à ne pas utiliser l'expression de "terrorisme islamiste" qui ne ferait que nourrir la haine et le fanatisme et que dénaturer les principes des religions qui prônent la coexistence pacifique et le rejet de la violence.

Dans un communiqué publié jeudi, El-Tayeb s'est vivement indigné de l'insistance de responsables de pays occidentaux à utiliser ce concept, sans prêter attention à la profonde nuisance que cela cause à l'Islam et à ceux qui y croient et sans se rendre compte que cela dénote leur ignorance quant à la tolérance de cette religion qui incrimine toute atteinte aux droits de l'Homme, en tête desquels les droits à la vie, à la liberté, à la fraternité et au respect mutuel.

Assimiler à tort le terrorisme à l'Islam ou à une autre religion monothéiste est un amalgame vicieux entre la réalité de ces religions révélées pour le bonheur de l'humanité et leur instrumentalisation par des individus dévoyés pour de vils objectifs, a-t-il dit.

Ceux qui ne cessent d'employer cet ignoble expression ne se rendent pas compte qu'ils barrent la route à tout dialogue fructueux entre l'Orient et l'Occident et qu'ils exacerbent la haine entre les membres d'une même société, a insisté le grand imam d'Al-Azhar.