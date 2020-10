Egypte: Al-Sissi - La femme est la moitié de la société

La femme est la moitié de la société et il faut s'en occuper pour assurer le développement global et garantir la renaissance, la réforme et le progrès de la société, a confirmé jeudi le président Abdel Fattah Al-Sissi dans son allocution prononcée à l'occasion du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin sur l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes.

Le président a confirmé que l'autonomisation des femmes couronnait les efforts mondiaux conjoints déployés au cours de la dernière période pour protéger et promouvoir les droits des femmes et les autonomiser à divers niveaux politique, économique et social.

"Au niveau national, l'Égypte a pu, au cours de la dernière période, prendre des mesures constantes dans le domaine de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et a célébré, l'année dernière, le 100e anniversaire de la participation de la femme égyptienne à la vie publique. Elle a été l'un des premiers pays au monde à avoir élaboré une stratégie nationale pour autonomiser les femmes sur les plans politique, économique et social et leur assurer une protection, développer l'infrastructure législative relative à la femme en adoptant un certain nombre de nouvelles législations et en modifiant les législations existantes de manière à garantir à la femme l'égalité des chances et à soutenir sa participation active au mouvement sociétal sans discrimination aucune, tout en garantissant une protection contre toutes les formes de violence et de harcèlement", a ajouté le chef de l'Etat.

Ces efforts, a précisé le président, ont abouti à de nombreux résultats positifs, notamment l'augmentation à 25% du taux de représentation de la femme au cabinet ministériel et au parlement égyptien. Les femmes égyptiennes ont accédé à de nombreux postes importants, notamment celui de gouverneur et de conseiller à la sécurité nationale.

Le président a mis l'accent sur le souci de l'Egypte de participer à toutes les initiatives relatives à l'autonomisation de la femme et l'évolution de sa condition.

"L'Egypte accueille actuellement le siège de l'Organisation de la femme arabe, issue de la Ligue Arabe et de l'organisation pour le développement de la Femme affiliée à l'OCI, et dont le travail commencera en 2021 et sera concernée par l'évolution du rôle de la femme, son autonomisation et la réalisation de l'égalité des sexes", a indiqué Al-Sissi, faisant état de la présidence par l'Egypte de la conférence des Femmes Ministres à l'OCI tout au long des deux prochaines années.

Le président de la république a affirmé également l'importance de la participation de la femme aux négociations et à l'établissement de la paix, soulignant que l'Egypte affirmait l'importance de n'épargner aucun effort pour aider à la mise en oeuvre de l'agenda de la femme, de la paix et de la sécurité et avait pris part à la formulation de la stratégie régionale arabe pour la mise à exécution de la résolution 1325 du Conseil de Sécurité.