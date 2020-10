Cameroun: Société de développement du Cacao - Le savoir-faire en vitrine

L'entreprise a exposé ses services d'appui à la production locale au cours de la toute première journée portes-ouvertes mercredi dernier à Yaoundé.

Dix ateliers pour dévoiler au grand public le savoir-faire de la Société de développement du Cacao. C'était mercredi dernier, à l'occasion de la première édition de la journée portes-ouvertes de cette entreprise. La cérémonie présidée par Jean Claude Eko'o Akouafane, directeur général, en présence du directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole (Ceneema) et celui du Parc national du matériel de génie-civil, a dévoilé le savoir-faire de cette entreprise au service de la promotion du développement de la culture du cacao au Cameroun.

Machettes, limes, pioches, plantoirs, arrosoirs et atomiseurs ont meublé le stand « matériel agricole ». L'atelier de production des plants en pépinières a fait la part belle au système d'ombrage à mettre en place dans une plantation. Des plants de cacao greffés ont été l'une des découvertes de cet événement. « C'est toujours important de présenter aux producteurs et au grand public les variétés les plus prisées sur le plan international », précise Zacharie Nga, président du conseil d'administration de la Sodecao. Les ateliers de greffage et de présentation de la technique de plants issus de fragments de tiges ont qualifié l'association cacao-banane-plantain de bénéfique pour la fertilité du sol. La démonstration d'une cacaoyère résiliante a conduit Jean Claude Eko'o Akouafane et toute sa suite à admirer la caisse de fermentation et le séchoir confectionnés à cette occasion.

Le stand des dérivées du cacao a été le plus couru. Fèves torréfiées et pralinées, beurre, pralin, gommage, poudre, croustilles, cake et cookies de cacao étaient l'attraction majeur de la journée portes-ouvertes. Une manière de montrer les capacités de transformation locale, pour booster le secteur.

En marge de ces démonstrations du savoir-faire des ingénieurs Sodecao, du matériel et divers accessoires roulant ont été remis aux centres spécialisés de la Sodecao de Mengang et de Bafia, mais aussi aux encadreurs et producteurs des régions du Centre et du Sud afin de d'accroitre les rendements. En effet, face à une demande sans cesse croissante, Sodecao prévoit de produire 12 500 000 plants à l'horizon 2027 contre une production actuelle de 4 000 000 de plants.