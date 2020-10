Cameroun: Consommation du café - Les saveurs locales en vedette

Des restaurants et autres kiosques consacrés essentiellement à la vente de cette boisson sont de plus en plus répandus à Yaoundé.

Parmi les cultures de rente du Cameroun figure en bonne place le café. Celui-ci est considéré comme l'un des meilleurs au monde de par sa saveur et sa diversité. Sa culture est repartie en deux catégories que sont l'arabica et le robusta et peut se déguster sous forme de boisson chaude. Seulement, peu sont les consommateurs qui s'intéressent à ce nectar Made in Cameroon, qui contient pourtant de nombreuses vertus thérapeutiques. Beaucoup préfèrent plutôt le café importé. Pour inverser la tendance, de nombreuses actions ont été entreprises par les organes en charge de cette spéculation comme l'Office national du cacao et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Objectif : renforcer l'intérêt des Camerounais pour la production locale.

A côté des foires et autres salons dédiés à la promotion du café camerounais, les entreprises en charge de la production s'attèlent à favoriser une plus grande visibilité de ce produit. Ainsi, boxes et kiosques à café sont disposés dans les Halls de certains ministères. Avec 100F, les personnels et autres visiteurs de ces lieux peuvent déguster une tasse de café chaud. Les tenancières de ces points de vente offrent des additifs comme le citron et le miel. « Nous sommes submergés de commandes dès l'ouverture. Plusieurs clients découvrent avec joie le café moulu et reviennent régulièrement », explique Amélie T., tenancière de kiosque à café.

Le concept s'est répandu aux particuliers. C'est ainsi que certains producteurs, propriétaires de marques, recrutent des jeunes pour commercialiser leur produit à bord de porte-tout ou de chasubles. L'un d'eux a carrément ouvert une maison dédiée essentiellement à la vente des boissons à base de café. Situé en plein centre-ville, l'endroit grouille régulièrement de monde. C'est une forte odeur de café qui chatouille les narines du visiteur qui y pénètre. La chaleur des lieux pousse à s'installer sur l'une des places assises aménagés dans les différents salons qui meublent l'espace. Ici, le café est roi ! Le client a cependant la latitude de le consommer sous formes de boisson chaude ou rafraîchissante. En effet, d'après une serveuse rencontrée sur place, la tasse est généralement agrémentée d'additifs comme la crème chantilly, la vanille et le gingembre. Selon qu'elle soit agrémentée ou pas, la tasse coûte à partir de 250F et peut aller jusqu'à près de 2000F. « Pour ceux qui ne consomment pas du sucre nous proposons du miel que nous cultivons », précise-t-elle. En effet, cette maison du café, commercialise du café produit à l'Ouest du pays, précisément à Foumban. « Après la récolte, les grains de café sont transportés dans la structure où ils sont torréfiés dans une mini-usine aménagée derrière le comptoir », explique notre source. Les clients peuvent également s'offrir du café arabica et robusta moulu conditionné en sachet de 500g, à préparer à domicile.