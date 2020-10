Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « L'Insolite » d'Habib Marius Nguié

Le roman L'Insolite qui inaugure la plume du congolais Habib Marius Nguié continue la longue liste d'ouvrages qui gagnent les cœurs des bibliophiles francophones.

Comme l'indique le titre, ce roman est un récit imaginaire de la vie tumultueuse d'une nation où le peuple et les leaders façonnent et/ou subissent à la fois une histoire sociopolitique marquée par l'inadaptation des valeurs démocratiques que prône une communauté internationale souvent motivée par d'autres intérêts géostratégiques.

La situation morale ou éthique qui accompagne les périodes de guerre et de paix est présentée à travers une peinture qui met en relief la thématique du « pouvoir » et du « sexe ». Le « pouvoir » peut être considéré ici comme une influence ou une autonomie des entités diverses : peuple, nations, institutions internationales, leaders politiques et autorités religieuses. Ce thème est récurrent dans la littérature congolaise, certainement à cause de l'influence des contextes historiques de la République du Congo, terre natale de l'auteur.

La question du « sexe » qui paraît un sujet tabou dans la société traditionnelle congolaise est évoquée sans détour par Habib Marius Nguié qui, comme Sony Labou Tansi, Benoît Moundele-Ngollo, Russel Morley Moussala et plusieurs auteurs de la génération montante, refusent de se conformer aux règles de la littérature classique afin de créer un langage atypique et libre.

L'Insolite est un roman où les choses sont décrites telles quelles. Publié en 2008 par Edilivre, cet ouvrage semble être un écrit futuriste ou prophétique dans le fond et le style. Il relate des intrigues marquées par la révolte d'un peuple contre des régimes autocratiques et totalitaires, ainsi que par l'intervention de la communauté internationale formée particulièrement de l'ONU, des USA et de l'OTAN dans la résolution pacifique ou violente des crises dans certains Etats du monde.

A propos de l'auteur, Habib Marius Nguié est né au Congo-Brazzaville le 5 août 1980. Il publie son premier roman L'insolite en janvier 2008. Et le second roman Un yankee à Gamboma en avril 2014 ; ce dernier ouvrage bénéficie de la préface du Renaudot congolais Alain Mabanckou. Après sa thèse de doctorat en sociologie économique sur « Les tontines africaines entre finances et vecteur de lien social : comparaison des tontines africaines du marché de Château-Rouge et des tontines des marchés de Brazzaville », soutenue le 26 septembre 2015 à Nanterre, Habib Marius Nguié choisit de dispenser des cours dans les universités de Paris.