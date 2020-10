Cote d'Ivoire: Manifestations de Bonoua - Les commerçants chiffrent leurs pertes à deux milliards de FCfa

Les opérateurs économiques de Bonoua se sont donné rendez-vous, hier, pour faire le point sur les préjudices subis lors des récentes manifestations de l'opposition.

Deux milliards de F CFA de marchandises, de matériels roulants et divers articles pillés et incendiés ». C'est le préjudice subi par 700 opérateurs économiques de Bonoua, désormais « sinistrés », après les récentes manifestations de l'opposition.

Le président des commerçants de la ville, Kacou Paul, l'a annoncé lors d'une rencontre le mercredi 30 septembre 2020 avec les commerçants au Foyer des jeunes en vue de faire le point des pertes lors de ces marches.

Après moult démarches entreprises auprès des autorités et élus locaux, selon le président des commerçants de Bonoua, Kacou Paul, les populations dans leur ensemble ont pu bénéficier de nombreux dons: « 2000 sacs de riz de 25 kg, des cartons d'huile et de tomates offerts par le député maire d'Adiaké et par ailleurs Directeur général du port autonome d'Abidjan, Hien Sié », confie t-il.

Le président du Conseil régional du Sud Comoé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, avec l'ensemble des cadres de la région du Sud Comoé ont fait parler leur cœur en leur remettant une enveloppe « 30 millions de F CFA ».

Les victimes expriment leur reconnaissance aux donateurs. Mais elles soutiennent que les besoins actuels sont énormes. Leurs activités sont à l'arrêt, en raison des dégâts. Ils sollicitent un appui de l'État de Côte d'Ivoire à l'effet de leur permettre de redémarrer leurs activités économiques.

Ces activités sont entre autres, le transport, l'alimentation, la quincaillerie, la restauration...Leur regard est désormais tourné vers le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que le Chef du gouvernement, le Premier ministre, Hamed Bakayoko, pour qu'ils se penchent sur leur situation actuelle après avoir « tout perdu dans cette crise ».

« En cette rentrée scolaire, de nombreux problèmes s'imposent à nos sinistrés », confie Kacou Paul. Qui lance aussi un appel aux Ong, aux organisations nationales et internationales pour qu'elles leur viennent en aide.

« On a compris que c'est à nous-mêmes, on a fait du mal ».

Président des sinistrés de Bonoua, Kouassi Adjobi Camille dit avoir perdu six cars de transports en commun. Pour faire revenir la paix dans la cité, il a entrepris des démarches auprès de ses frères de Bonoua. Comme résultat, il estime que depuis un moment une accalmie règne dans la localité. « On a compris que c'est à nous-mêmes, on a fait du mal. On n'a pas fait du mal ni à Hamed Bakayoko ni au Président de la République, Alassane Ouattara. Voilà pourquoi, nous disons que plus jamais ça à Bonoua », assure-t-il.

Pour lui, la sensibilisation au niveau des populations et des leaders politiques continue pour la quête d'une cohésion sociale définitive. « L'on dort un peu mieux maintenant. Sinon c'était la peur à Bonoua. Aujourd'hui, on s'est rassemblé », estime-t-il d'ores et déjà. Et de souligner : « On a compris qu'on n'a pas le droit de se tirer dessus parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous comptons sur le Président Ouattara. Qu'il pense à nous car l'heure est grave. Les commerçants sont à bout de souffle ».

De nombreuses manifestations ont éclaté dans certaines villes du pays au lendemain de l'annonce du Chef de l'État de briguer un autre mandat. Ces tensions ont particulièrement été vives à Bonoua où des dégâts matériels dont un commissariat de police et des pertes en vies humaines ont été enregistrés .