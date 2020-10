Congo-Kinshasa: Beni - Les femmes journalistes en formation sur l'éthique en zone de conflit

Une vingtaine de femmes journalistes de la ville de Beni sont en formation sur les notions d'éthique et déontologie du journaliste dans une zone de conflit. C'est à travers un atelier de trois jours organisés par le collectif des radios et télévision communautaires du Nord-Kivu, (CORACON). Tuver Wundi, formateur parle du bienfondé de cet atelier.

« Nous avons tenu à former les femmes journalistes qui œuvrent en zone de conflit parce que on a constaté après une étude que les femmes sont menacées par plusieurs faits qui menacent leur état physique. Qui menacent même la profession.

Alors nous avons voulu leur donner certaines astuces pour qu'elles soient à mesure de surmonter ces différents problèmes qui pourraient surgir dans le travail et enfin relever le niveau de la production. Il y a d'autres aspects qui sont ressortis dans cette étude, le piratage des différents outils que les femmes utilisent. Comment peuvent-elles protéger les données qu'elles ont et même leurs ordinateurs en restant professionnelles dans une zone aussi en risque que le nôtre. Et puis à la fin, on est en train de voir que la profession est entrain de plus en plus s'ouvrir vers la femme, mais il y a des notions d'éthique et déontologie qui sont encore insuffisantes », a-t-il expliqué.