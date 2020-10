Sénégal: Matches amicaux d'octobre - Aliou Cissé convoque 5 nouveaux joueurs, Mbaye Niang et Keita Baldé out

En perspective de la double confrontation de l'équipe nationale du Sénégal contre le Maroc et la Mauritanie, (9 et 13 octobre), le sélectionneur national a publié sa liste hier jeudi. Aliou Cissé a fait appel à 25 joueurs dont cinq nouveaux. Il s'agit de Bingourou Kamara, d'Ousseynou Ba, de Pape Cheikh Diop, de Joseph Lopy et de Boulaye Dia.

Après Corentin Martins de la Mauritanie et Vahid Halilhodzic du Maroc, c'est au tour d'Aliou Cissé de dévoiler sa liste. Après plus de onze mois sans compétition, le sélectionneur national a procédé à une mini-révolution. Il a ouvert le groupe à 25 Lions qui seront amenés à défendre les couleurs du Sénégal lors des deux rencontres amicales contre le Maroc (9 octobre à Rabat) et la Mauritanie (13 octobre à Thiès) qui entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Can 2021.

Comme à l'accoutumée, Cissé s'est basée sur son ossature habituelle. Les habitués sont presque tous au rendez-vous : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Idrissa Gana Guèye, Lamine Gassama, Krépin Diatta, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Édouard Mendy, Youssouph Sabaly qui effectue son retour, tout comme Pape Abdou Cissé... Le sélectionneur a également renouvelé sa confiance à Habib Diallo, Famara Diédhiou et Mame Baba Thiam et aussi à Opa Nguette qui effectue son grand retour. Tout comme le gardien Clément Diop qui retrouve la sélection plus de trois années après. Aliou Cissé l'avait convoqué en juin 2017 contre l'Ouganda en match amical à Dakar. Il avait pris la place de Pape Seydou Ndiaye à la pause.

Cinq nouvelles têtes

Comme on pouvait s'y attendre, Aliou Cissé a créé sa surprise en cochant le nom de cinq joueurs qui font leur entrée dans la tanière. Il s'agit de Boulaye Dia, l'attaquant du Stade de Reims, pour renforcer son secteur offensif, du milieu relayeur Pape Cheikh Diop (23 ans) de l'Olympique lyonnais prêté à Dijon et de Joseph Lopy, milieu défensif qui évolue au Fc Sochaux de Omar Daf.

Le sélectionneur national a également fait appel à un nouveau gardien de buts : Bingourou Kamara, qui, avec Clément Diop, remplacent Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis qui vient de s'engager pour cinq saisons avec le Stade Rennais. Ousseynou Ba, le solide défenseur de l'Olympiakos, a été aussi convoqué par Aliou Cissé. Mbaye Niang qui n'a encore joué le moindre match avec le Stade Rennais, Keïta Baldé qui vient de s'engager avec la Sampdoria de Gênes, Alfred Gomis avec Rennes et Moussa Konaté sont les grands absents de cette liste.

LISTE DES 25 LIONS

Gardiens: Édouard Mendy, Bingourou Kamara, Clément Diop.

Défenseurs : Lamine Gassama, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Racine Coly, Youssouph Sabaly, Ousseynou Ba, Pape Abdou Cissé.

Milieux : Sidy Sarr, Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta, Cheikhou Kouyaté, Pape Cheikh Diop, Joseph Lopy.

Attaquants : Famara Diédhiou, Habib Diallo, Opa Nguette, Sadio Mané, Mame Baba Thiam, Ismaïla Sarr, Sada Thioub, Boulaye Dia.