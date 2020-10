Sénégal: Rénovation du cadre juridique des PPP - Le projet de loi bientôt soumis au Conseil des ministres

Face à la presse hier, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a annoncé que le projet de loi sur les Partenariats public-privé (Ppp) sera présenté au Conseil des ministres, «probablement» la semaine prochaine.

Parmi les nombreuses réformes prévues dans le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2-A) pour la relance de l'économie, le Gouvernement mise beaucoup sur celle portant les Partenariats public-privé (Ppp). À ce titre, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a annoncé, hier, que le projet de loi relatif à la rénovation du cadre juridique et institutionnel des Ppp sera présenté au Conseil des ministres, «probablement» la semaine prochaine. S'agissant du passage du texte à l'Assemblée nationale, il est prévu au courant du mois d'octobre pour son vote. Le ministre a rappelé que l'objectif visé est de booster les investissements privés pour accélérer la relance de l'économie. Il assuré que les deux décrets d'application qui vont accompagner ce projet de loi sont finalisés à près de 95 %. Selon lui, ces dits décrets ont été préparés suivant une approche participative et inclusive.

Amadou Hott a indiqué que toutes les parties prenantes ont été impliquées dans la préparation de ces textes. «Une large concertation a été organisée en vue d'accueillir les avis des uns et des autres. L'ambition de l'État dans ce nouveau cadre juridique et institutionnel est de mieux prendre en compte les intérêts des acteurs du privé local», a-t-il soutenu, rappelant que dans l'exécution des Ppp, il est important d'y avoir le contenu local. D'après le ministre, les collectivités territoriales seront aussi prises en compte afin de leur permettre de réaliser des projets Ppp.

2556 milliards de FCfa d'intentions d'investissement.

Tout en estimant qu'il faut réformer le Code des marchés publics, M. Hott a jugé nécessaire d'encadrer le processus pour que cette révision des textes n'entraine pas des retards dans l'exécution et la livraison des projets de l'État. «Nous devons faire de sorte que cette réforme puisse donner plus de place au privé afin d'investir dans les projets financés à travers les Ppp. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est moins disante que son offre est la meilleure ; il faut trouver le juste milieu comme la mieux disante», a-t-il déclaré.

Il convient de rappeler que 80% des projets d'intention d'investissement ont été relevés par l'Apix pour un volume d'investissement de 2556 milliards de FCfa. Ce sont des projets qui portent sur des secteurs prioritaires, tels que la santé et la pharmacie, les Tic, l'industrie, le tourisme, l'agriculture et l'agrobusiness. L'État souhaite aussi mettre en place un fonds d'amorçage pour améliorer particulièrement la maturité et l'attractivité des projets privés et Ppp.