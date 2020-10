Cote d'Ivoire: Conseil de discipline PDCI-RDA - L'audience de KKB reportée à aujourd'hui, chaudes empoignades à Cocody

Convoqué à une audience du Conseil de discipline et de l'ordre du bélier du Pdci-Rda pour atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts, insoumission à ses décisions et indiscipline notoire, le jeudi 01 octobre 2020 à la maison du parti à Abidjan-Cocody, Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre prochain, n'a pu finalement être entendu.

C'est ce qu'a fait savoir sa porte-parole, Simone Ayéri aux jeunes (plus de cinquante) acquis à la cause de l'ex député de Port-Bouët, devant le portail principal du siège du parti septuagénaire.

« Nous sommes jeunes du Pdci, nous avons fait dans ce parti ce que certains aînés ne peuvent pas témoigner. Ce matin, vous avez montré votre attachement, en tant que jeunes de ce pays, de ce parti. Il (Ndlr : Kouadio Konan Bertin que nous avons pas aperçu) est venu, son avocat l'a précédé à l'audience. Et certainement, cette audience est reportée à une date ultérieure. Je vais vous demander, en toute patience et en toute responsabilité, de rentrer respectivement dans vos domiciles et de rester à l'écoute du mot d'ordre du comité de campagne. Votre leader, votre camarade qui est là, qui vous a invités, va vous donner dans les tous les prochains jours ou toutes prochaines heures, les informations afférentes à la rencontre concernant la commission de discipline du Pdci. Pour ma part, au nom de KKB, je vous exprime la fierté de vous avoir comme jeunes. Vous n'êtes pas manipulés. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui des gens qui sont en train de profiter des retombées du combat politique de KKB à qui on veut lui lancer la pierre, que vous allez vous départir de KKB. Demeurez mobilisés! », a-t-elle déclaré sans donner de précision sur ce qui a motivé le report de l'audience. Aux dernières nouvelles, nous apprenions que l'audience a été reportée à ce vendredi à la demande des avocats de KKB.

[ Ce qui s'est passé entre jeunes Pro Bédié et Pro KKB ]

Avant cette étape, à notre arrivée dans la cour du siège du Pdci-Rda à 10h pour l'audience prévue à 10h30, il nous a été donné de constater une scène d'hostilité entre des jeunes Pro Bédié et Pro KKB. Les premiers intimant l'ordre aux seconds de sortir de la maison du parti. Ces derniers ont obtempéré à cette injonction, à l'exception de leur leader qui voulait faire de la résistance. Il a été finalement mis hors de la cour manu militari, après avoir reçu des coups de pied et de poing de la part de ses adversaires. Après quelques minutes d'accalmie, les hostilités ont repris de fort belle manière, suite à l'arrivée de renforts en faveur des jeunes venus soutenir le candidat Kouadio Konan Bertin. Coups de poing, coups de pieds, jets de pierres, tous les moyens étaient bons pour neutraliser l'autre. Cette scène n'a pas duré longtemps. Aucun dégât matériel, ni blessé n'a été enregistré !