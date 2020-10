Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 / Adama Bictogo sur NCI - "Avec Soro, essence même du négationnisme, naît l'inversion de l'échelle des valeurs"

Dernère publication 01/10/2020 à 23:44 min

Le Directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo, était l'invité de l'émission "Sans réserve" sur la Nouvelle chaîne Ivoirienne (NCI) , le mardi 29 septembre 2020.

nterrogé sur le retrait de la candidature du Chef de l'État réclamé par l'opposition, il a répondu que ce sujet n'est plus d'actualité. Et d'expliquer : «À la vérité, cette opposition n'a pas de projet de société. Cette opposition est dans l'incapacité de proposer aux Ivoiriens une offre politique. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections, donc ils utilisent tous les moyens. (... ) C'est parce que l'opposition ne peut pas l'attaquer sur son bilan économique. Il a un bilan qui parle de lui-même, il a un meilleur profil.» S'agissant de la préoccupation des adversaires de son candidat, relative à la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Cei, il a indiqué : «L'opposition est incohérente. La Cei est née en 2010, on a tous convenu qu'il fallait mettre en place une Cei. La Cei ne fait pas gagner une élection. Ce sont les Ivoiriens qui font gagner une élection. (... ) On n'a pas besoin d'être à la Commission électorale indépendante pour se faire élire. Qu'on arrête de tricher avec les Ivoiriens. L'opposition triche avec les Ivoiriens. Et pour marquer son incapacité à mobiliser, gagner cette élection, ils veulent discréditer la Cei qui a fait un parcours sans faute jusqu'à ce jour ».

Adama Bictogo s'est également prononcé sur les récentes sorties médiatiques du président de Générations et peuples solidaires (Gps), Guillaume Soro qui soutient mordicus qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020, si Alassane Ouattara est candidat. Il a dit : «Avec Guillaume Soro, naît en Côte d'Ivoire l'inversion de l'échelle des valeurs. Il est l'essence même du négationnisme de la Côte d'Ivoire. Lorsque Guillaume Soro parle de la non tenue des élections, il veut créer une psychose qui n'en est pas une. Parce que cette élection aura lieu le 31 octobre, elle se fera sans lui. Il viendra en Côte d'Ivoire répondre à la justice. Pour l'heure, Guillaume Soro n'est pas notre préoccupation parce qu'il n'est pas candidat. Nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille pour aller aux élections.»

TAB avec IBK