Cote d'Ivoire: Yamoussoukro / 2ème édition du Fecoop-CI - Hamed Bakayoko - "Ceux qui ne travaillent pas, ce sont ceux qui trichent"

Yamoussoukro — Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a saisi l'occasion, le samedi 27 septembre 2020, à la clôture du 2e Forum économique des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire (Fecoop-CI) à Yamoussoukro, pour traduire la gratitude et l'attachement du président de la République Alassane Ouattara au monde paysan.

« Le président vous respecte. Le président est très attaché à ce qui vous concerne. C'est sur vous que la force de la Côte d'Ivoire repose», a-t-il dit. C'est pourquoi, poursuit le Premier ministre, « le président construit des routes pour que vous acheminiez vos produits. Il reprofile les routes en terre qui vont dans vos plantations ». Aussi, il s'est réjoui du soutien de ces derniers aux actions du président Ouattara. Pour lui, cela est légitime. « Parce que celui qui travaille, reconnaît l'autre qui travaille.

Le président Ouattara vous connaît et vous le reconnaissez comme un grand travailleur. Et dans un pays, il y a ceux qui travaillent, qui produisent la richesse du pays, la valeur du pays. Et c'est vous. Et vous savez que le président Ouattara est un grand travailleur. Comme vous . Et la valeur la plus noble dans d'une société, c'est la valeur travail. Quels que soient les secteurs d'activité, la valeur qui départage les hommes, c'est le travail. Dans les champs, à l'école, dans les usines, ce qui fait la différence entre les hommes, c'est le travail bien fait. Ce qui fait la différence entre les gouvernements, c'est le gouvernement qui travaille. Et vous, les paysans vous savez quels sont les gouvernements qui travaillent pour votre bien-être (... )

En politique, quand tu travailles, le peuple voit et ressent. Et ça te rend légitime. Et la légitimité en démocratie, est une norme qui est au-delà de la légalité, et qui au-delà de tout. C'est la reconnaissance, c'est l'adhésion des populations à ta politique (... ) Personne ne doit vous obliger. Vous même au plus profond de vous-mêmes vous savez que ce que le président fait est bon pour vous. Que ce que le gouvernement fait est bon pour vous » a-t-il dit. Le premier ministre a rassuré ces responsables de (200) coopératives agricoles du soutien du président Ouattara et de son gouvernement dans l'amélioration de leurs conditions de vie et travail. Avant d'inviter ceux-ci à double d'effort.

Avant lui, le ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a salué cette initiative des sociétés coopérative qui est une plateforme d'échange entre les producteurs et les inventeurs, et qui va dans le sens de l'amélioration du secteur agricole en Côte d'Ivoire. La coopérative Kassagbana de Napié qui a remporté le premier prix de cette édition du Fecoop-ci, a reçu 5 millions de FCFA et une autre d'Aboisso classée 2e la somme de 3 millions de la part du président de la République Alassane Ouattara.