Burkina Faso: Avis de Recrutement d'un (e) consultant(e) pour la réalisation d'un film documentaire sur le maintien des filles à l'école dans le contexte de crise sécuritaire

Ce projet dont la coordination et la gestion des fonds sont assurées par Oxfam IBIS, est mis en oeuvre dans les six régions à forts défis sécuritaires que sont la Boucle du Mouhoun le Centre-Est, le Centre-Nord, l'Est, le Nord et le Sahel.

En effet, face à la situation de crise sécuritaire que traverse le pays et particulièrement ces 6 régions, l'un des défis prioritaires du système éducatif consiste à multiplier les efforts pour assurer le maintien des filles à l'école. C'est dans cette perspective que la CN-EPT/BF avec l'appui financier du Partenariat Mondial pour l'Education (PME), souhaite recruter un consultant pour la réalisation d'un film documentaire sur le maintien des filles à l'école dans le contexte de crise sécuritaire

A travers ce film, il s'agira de:

 Mettre en évidence l'impact de la crise sécuritaire sur l'éducation au Burkina Faso

 Documenter les obstacles au maintien des filles à l'école dans le contexte de la crise sécuritaire

 Dépeindre les conséquences négatives de la crise sécuritaire sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école

 Recueillir des témoignages de parents d'élèves dont l'éducation des filles a été impactée par la crise sécuritaire

 Recueillir des témoignages de filles dont l'éducation a été impactée par la crise sécuritaire

 Mettre en exergue des bonnes pratiques de maintien des filles à l'école dans le contexte sécuritaire

 Interpeller les différents acteurs à investir plus et mieux dans l'accès, le maintien et la réussite des filles à l'école dans le contexte de crise sécuritaire.

Le film d'une durée de 26mn donnera également la parole à des acteurs institutionnels, étatiques et de la société civile afin d'apprécier les dispositions prises et la réalité du terrain en matière de maintien des filles à l'école dans le contexte de la crise sécuritaire.

Les prestataires intéressés par la présente offre de réalisation de film documentaire sont priés de déposer leurs offres au secrétariat de la CN-EPT/BF sis côté nord du centre Cardinal Paul Zoungrana, Tél. 25 40 86 96 Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., au plus tard le 25 septembre 2020 à 17h00. Les Termes de références relatifs à la présente offre peuvent être retirés au secrétariat tous les jours de 7h30 à 17h.

Le président du Conseil d'Administration