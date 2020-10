Sénégal: Dialogue avec les concitoyens - Le Président Macky Sall répond aux questions de plus de 4000 internautes

Le Chef de l'État, Macky Sall, a répondu aux internautes qui lui avaient posé des questions, via les réseaux sociaux, sur divers domaines. Il s'agit là, selon son conseiller spécial chargé de la communication digitale, Ousmane Thiongane, d'un «exercice innovant et important et d'un dialogue personnalisé avec les citoyens».

En juin dernier, le Président de la République, Macky Sall, avait invité les Sénégalais d'ici et d'ailleurs à lui poser des questions via ses comptes numériques. Il a reçu plus de 4000 questions, selon son conseiller spécial, chargé de la communication digitale de la Présidence, Ousmane Thiongane, que nous avons joint par téléphone. Il indique que le Chef de l'État a tenu à regarder l'essentiel des questions. Depuis le lundi 28 septembre 2020, il a commencé à y répondre.

Dans cinq vidéos postées sur sa page Facebook, Macky Sall apporte des éclairages sur les questions liées à la réforme du système sanitaire, à la relance économique, à l'éducation, à l'agriculture, à l'industrie pharmaceutique, etc. S'agissant de la réforme du système sanitaire, le Président de la République la qualifie de «question majeure». Magnifiant la résilience de notre système de santé, il ajoute que «ce n'est pas un hasard si le Sénégal occupe la deuxième place au monde et la première en Afrique dans la gestion de la pandémie». De ce fait, il estime qu'il y a des acquis à consolider et surtout des défis à relever. Pour davantage renforcer le plateau médical, Macky Sall informe que 500 milliards de FCfa seront dégagés dans le cadre du Plan d'investissement pour des hôpitaux résilients sur la période 2020-2024.

Sur les facilités accordées aux entreprises durant la pandémie de coronavirus, le Chef de l'État souligne qu'elles visent à assurer la pérennité des entreprises et surtout à maintenir les emplois. Dans le même registre, il apprécie les résultats appréciables notés dans le domaine de l'éducation. «Si vous prenez nos élèves, malgré tout ce qu'on peut dire, lorsqu'ils sont dans des universités à l'étranger, ils font de brillantes études », se félicite-t-il. Cela veut dire, de son point de vue, que « la formation de base jusqu'au baccalauréat est une formation de qualité, même s'il y a des défis liés à l'instabilité dans le milieu scolaire et universitaire».

Pour cela, Macky Sall souligne que le Gouvernement s'est attelé à accompagner les enseignants, à renforcer leur pouvoir d'achat et à les soutenir dans l'accès au logement. Et c'est à ce titre, rappelle-t-il, que l'indemnité de logement est passée de 60 000 à 100 000 FCfa par enseignant. Il en est de même, poursuit-il, de la titularisation des volontaires et des vacataires. Pour les étudiants, il est d'avis que le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique et dans le monde qui dépensent autant en matière de bourses d'études dont le montant est arrêté, cette année, à 77 milliards de FCfa. À l'en croire, le Sénégal a mis plus de 26 % de son budget dans l'éducation au sens large. C'est pourquoi il appelle tous les acteurs à travailler pour « pacifier » le milieu scolaire et universitaire, dans l'intérêt de tous. Concernant la relance de l'économie, le Président assure que l'État accompagnera tous les acteurs dans tous les domaines, y compris ceux de l'industrie pharmaceutique. Pour ce sous-secteur, il promet que l'existant sera consolidé.

Des réponses personnalisées

«Il a pris le temps d'écouter et de personnaliser les réponses aux questions», apprécie Ousmane Thiongane pour qui «ce dialogue avec les citoyens est un exercice innovant et extrêmement important». À son avis, «c'est une première en Afrique qu'un Chef d'État prenne le temps de dialoguer avec les populations et surtout de personnaliser le dialogue ; c'est inédit». À travers cet exercice, dit-il, l'objectif reste un «souci d'ouverture et de transparence dans les questions de gestion de la pandémie de la Covid-19 et de la relance économique». Par ailleurs, apprécie-t-il, «le Président de la République montre qu'il est un Chef d'État moderne qui comprend les enjeux de la communication surtout les espaces numériques». Depuis que les réponses de Macky Sall ont été postées, Ousmane Thiongane révèle qu'en termes de visibilité, chaque vidéo peut atteindre 150 000 à 200 000 personnes.