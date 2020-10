Cote d'Ivoire: Taekwondo - L'ambassade de Corée et la Koica solidaires de la Fédération ivoirienne

Sept cents cache-nez, trois cents paires de chaussures (Made in Corée) offerts à la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd).

La République de Corée vient à nouveau de démontrer sa profonde amitié à la Côte d'Ivoire. « Depuis mi-mars, au lendemain du déclenchement de l'épidémie de Covid-19, notre ambassade, en tant que représentant du pays d'origine du taekwondo, cherchait des moyens pour soutenir la Fédération ivoirienne. Mais il se trouvait que notre pays, la Corée, était le deuxième grand foyer de coronavirus après la Chine et donc nos autorités à qui nous avions demandé de nous aider étaient focalisées sur la situation interne », a expliqué l'ambassadeur Lee San Ryul au cours d'un déjeuner, le 25 septembre, à sa résidence.

Finalement, confie-t-il, c'est sur le budget de la représentation en Côte d'Ivoire que le diplomate a pu faire le geste ô combien salutaire. Une semaine avant, « le vendredi 18 septembre, nous avons organisé une cérémonie de remise de don du gouvernement coréen dans le cadre du soutien à la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le montant du don de la partie coréenne s'élève à environ 300 millions de FCfa », a précisé SEM. Lee Sang Ryul.

Il n'a pas manqué de souligner le rôle primordial joué par Mme Lee Mi-Kyung, directrice générale de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) et Seo Dong-sung, représentant du bureau de cette agence à Abidjan, qui auront permis d'offrir, en plus de 700 masques sanitaires K94 de la Corée, 300 paires de chaussures de taekwondo et d'organiser la cérémonie de remise de don à la Fitkd.

Le geste est allé droit au cœur du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Me Bamba Cheick Daniel, qui a su trouver les mots pour remercier les donateurs. « Le lien qui sera le plus fort, quel que soit ce que la Corée va faire sur le plan économique, commercial, ce sera le taekwondo qui lie les deux peuples depuis 1968 », a déclaré Bamba Cheick Daniel. Avant de dire merci à l'ambassadeur qui ne cesse d'œuvrer, tout comme ses prédécesseurs, « à resserrer ce lien. »

Pas de Coupe de l'ambassadeur cette saison

Seule mauvaise nouvelle de la journée, c'est la croix qui sera mise, cette année, sur la fête annuelle du taekwondo. « En raison de l'épidémie de coronavirus, cette année, il ne sera pas possible de tenir la Coupe de l'ambassadeur de taekwondo. En revanche, je prévois, début décembre, une rencontre pour encourager la communauté de taekwondo-in. Cela dépendra de la situation du coronavirus. On verra s'il faut l'élargir à tout le monde avec des cadres de la Fédération et des représentants du mouvement sportif », a annoncé l'ambassadeur qui souhaite une autre grande victoire de la Côte d'Ivoire lors des J.O à Tokyo 2021.