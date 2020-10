Cote d'Ivoire: Le Programme d'Appui à la Productivité - L'Agence CI PME lance la 1ère édition de la « DEMO DAY »

C'est une grande journée de démonstration du savoir-faire de 75 TPE de l'Agro-alimentaire et du tourisme qui se déroulera le mardi 06 octobre 2020 de 08h à 18h à l'espace "Les Jardins du Rail (Ex- Cercle des Rails) " au Plateau.

En effet, l'Agence CI PME en partenariat avec la GIZ organise cette journée d'exposition pour révéler au grand public ainsi qu'aux partenaires, la qualité des produits et services issus de la créativité des TPE de l'agro-alimentaire et du tourisme constituant la 1ère Cohorte du PAP.

Ainsi, le grand public est convié à cette exposition à l'accès gratuit et qui sera rythmée par la visites de stands, la tenue de panels ainsi qu'une compétition de pitch de projets.

Il s'agira de manière spécifique :

- D'accompagner les bénéficiaires à tisser des partenariats commerciaux ;

- D'accompagner les bénéficiaires à tisser des partenariats financiers ;

- D'accompagner les bénéficiaires à tisser des partenariats stratégiques et techniques ;

- D'accroître les revenus des bénéficiaires ;

- De Contribuer à améliorer les emplois existants au sein des TPE bénéficiaires ;

- De contribuer à la création de nouveaux emplois au sein des TPE bénéficiaires.

Au titre des panels, l'on en dénombre deux.

Le premier fera référence au « Marketing des TPE face aux multinationales » et sera animé notamment par M. Vincent Kadio (Head of Direct Banking , Ecobank) et auteur de livres à succès et de la conférence Multiply) et par le Coach Ziédou Marius (Marketing Analyste - Certifié PMI, Coach Business pour entrepreneurs débutants et aspirants).

Le deuxième panel quant à lui traitera de la problématique des mécanismes de financement des TPE en Côte d'Ivoire. Il sera animé par des banquiers et des représentants des Fonds FSPME Covid-19 et FASI Covid-19.

Toutes les TPE sélectionnées ont bénéficié durant ce programme de l'accompagnement continu de l'expert Octave Niamie, basé au Canada, titulaire d'un doctorat en administration des affaires et passionné par l'entrepreneuriat. Elles ont également renforcé leurs capacités avec des experts issus d'entreprises partenaires comme Jumia Food, IPSO Technologie basé au Canada, MTN, CDT, Codinorm, Unilever, Kaizene, BB Food, Firca ou encore l'Institut National d'Hygiène publique sur des thématiques comme la modélisation d'affaires, le marketing, la production ou encore la finance.

Pour rappel, le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME est un projet de l'Agence CI PME initié en collaboration avec la GIZ qui a pour but de contribuer à la création de valeur, d'emplois décents et de croissance en Côte d'Ivoire. Il intègre une politique du genre en sélectionnant systématiquement au moins 35% de bénéficiaires femmes d'une part et 400 travailleurs de TPE (dont au moins 120 femmes, soit 35% des bénéficiaires) d'autre part.

Opérationnalisée depuis Octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.