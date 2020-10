Maroc: Marketing sensoriel, le flatteur des cinq sens

Casablanca — Ambiance chaleureuse, lumière fervente, musique apaisante, odeur appétissante...les enseignes soignent les moindres détails pour faire acheter les consommateurs, notamment à travers les cinq sens. Elles cherchent méticuleusement de nouvelles formules pour promouvoir leurs produits et optimiser leurs ventes en stimulant notre subconscient.

Outil de communication non-verbale, le marketing sensoriel est une technique qui mise sur l'expérience client pour renforcer et développer l'image et la notoriété de marque. Elle offre des expériences client uniques, en donnant une valeur additionnelle impalpable aux produits proposés.

La mercatique sensorielle est une technique novatrice qui pénètre de plus en plus les clients, en générant une sensation gracieuse chez eux, et ce en sollicitant un ou plusieurs des cinq sens (toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût), a indiqué dans une déclaration à la MAP, Zineb Tazi Riffi, marketeuse et entrepreneuse basée à Barcelone (Espagne).

Dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus exigeants, les marketeurs cherchent de nouvelles méthodes pour capter leur attention, a-t-elle souligné, notant que les émotions comptent amplement sur les décisions d'achat en provoquant des réactions, surtout affectives et cognitives.

Pour générer l'impulsion d'achat, les stimuli sensoriels sont indispensables, a relevé Mme. Tazi Riffi, soulevant que ceux-ci visent à créer une expérience gratifiante inédite autour de l'acte d'achat et sont capables de provoquer des souvenirs fortement liés aux émotions.

Et de poursuivre : "le marketing sensoriel axé sur l'odorat se réalise à travers la diffusion d'une odeur très particulière (parfum de coco vanillé dans une agence de voyage..), celui de l'ouïe avec des musiques captivantes (musique italienne dans un resto italien..) et celui de la vue en misant particulièrement sur l'aménagement et la décoration de l'espace (position des voitures exposées dans un showroom...)".

"Le marketing tactile (cuir utilisé dans les volants des voitures...) est également une composante du marketing sensoriel, tout comme le marketing gustatif (dégustation à l'entrée d'un café)", a-t-elle enchaîné.

Pour attirer l'attention de ses clients, Hind I., opticienne, place des diffuseurs de parfum à l'intérieur de son commerce, et alterne entre cèdre, jasmin et rose pour faire plonger ses clients dans une ambiance olfactive agréable.

"Le parfum qui s'évacue de l'appareil détend le client qui tient absolument à acquérir ses lunettes chez nous. Il prend son temps pour essayer les montures dans un climat affriolant ", a-t-elle confié, faisant remarquer que, depuis l'installation des diffuseurs, les achats ont augmenté de presque 25%.

Le marché propose des variétés de fragrances des odeurs normales et luxueuses qu'on peut même intégrer via le système de climatisation, a-t-elle indiqué, notant que l'adoption d'un parfum particulier permet d'attribuer une signature olfactive reconnaissable et accroître ainsi l'avantage concurrentiel.

Étant à l'afflux, le digital fait également l'objet du marketing sensoriel. Ce dernier a un impact sur les boutiques en ligne, à travers le marketing visuel et auditif. La mise en place de visuels et formes dynamiques et d'une atmosphère sonore adéquate captivent les visiteurs en ligne et permettent de créer de la valeur ajoutée efficacement sur le site web poussant les clients à concrétiser l'acte d'achat.