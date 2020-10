Maroc: L'ACAPS retire l'agrément de Sanad et autorise le transfert de son portefeuille à Atlanta

Rabat — L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a annoncé, vendredi, avoir autorisé le transfert de la totalité du portefeuille de l'entreprise d'assurances et de réassurance Sanad à l'entreprise d'assurances et de réassurance Atlanta.

L'ACAPS a également annoncé dans un communiqué le retrait d'agrément de l'entreprise d'assurances et de réassurance Sanad suite à la réalisation de l'opération de transfert de portefeuille de cette entreprise à Atlanta.

Les décisions du président de l'Autorité relatives au transfert de portefeuille de Sanad à Atlanta et au retrait d'agrément de Sanad ont été publiées au Bulletin Officiel du 24 septembre 2020, a fait observer l'ACAPS, notant que ces décisions sont entrées en vigueur le 26 septembre 2020.

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avait validé en septembre dernier l'augmentation de capital de la compagnie d'assurances et de réassurances Atlanta au titre de l'opération de fusion-absorption de Sanad.

La fusion des deux compagnies a pour objectif de créer une synergie dans les structures, les expertises, les moyens et les ressources d'Atlanta et de Sanad. Elle s'explique également par la complémentarité caractérisant Atlanta et Sanad, compte tenu notamment des activités identiques qu'elles exercent, ainsi que l'expertise et l'expérience accumulée dans le domaine des assurances.