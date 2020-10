Egypte: Al Ahly - Pitso Mosimane veut du temps pour réussir sa mission

Nouvel entraineur d'Al Ahly, Pitso Mosimane a envoyé un message à sa direction avant d'entamer ce nouveau challenge.

A 54 ans, le technicien sud-africain quitte les Mamelodi Sundowns et s'engage avec Al Ahly. Après avoir fait ses preuves en Premier Soccer League, il veut rééditer les mêmes performances à la tête du club égyptien. Et pour atteindre ses objectifs et ceux du National du Caire, il veut du temps.

« Je tiens à remercier le capitaine Bibo [président d'Al Ahly] et tous les membres du conseil d'administration d'Al Ahly pour m'avoir confié la tâche difficile qui m'attend. Ils ont fait preuve de confiance en moi et ils croient que je peux emmener l'équipe dans un espace plus grand et meilleur. Aux Diables Rouges, je dis: donnez-moi le temps et j'emmènerai Al Ahly au niveau suivant », a-t-il fait savoir.

Pitso Mosimane va diriger sa première rencontre sur le banc d'Al Ahly contre Arab Contractors ce dimanche en championnat.