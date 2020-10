Congo-Brazzaville: Musique - Laila & The Groove rend hommage à tous les êtres chers

Sortie du single « A tous les êtres chers » de Laila & The Groove, un titre en hommage à Albert Embounou et Yves Saint Lazare.

« A tous les êtres chers » est un vibrant hommage sur fond de Rumba rendu par Laila & The Groove et trois membres de K-Musica à deux figures défuntes de la culture congolaise , l'écrivain Albert Embounou et Yves Saint Lazare, leader de l'orchestre K-Musica. « J'avais déjà l'idée de rendre hommage à mon papa, Albert Embounou, après sa disparition tragique en mars dernier. Il s'est trouvé, qu'au mois de juin qui a suivi, Yves Saint Lazare nous quittait à son tour.

J'avais fait la connaissance de ce grand musicien lors de l'émission musicale TV « Sous les manguiers » que j'animais il y a quelques années pour TNT AFRICA. J'y avais également reçu mon père d'ailleurs, quelques émissions plus tard. Rendre hommage à ces deux hommes s'est imposé à mon cœur comme une évidence, pour que la terre leur soit plus légère » explique la chanteuse ponténégrine, la voix emplie d'émotion.

Sous la direction artistique de Yoane Babin, « A tous les êtres chers » est un titre signé collectivement par Laila et ses musiciens ainsi que par les trois membres de K-Musica que sont Stive Delazer, Kunta Kinté et Hiroshima. Cette rumba métissée, enregistrée par Steve Boulingui et clipée par Sky Vision Music fait suite au titre « One Humanity » car, c'est une nouveauté, Laila & The Groove vient en ce début d'année de passer à la vitesse supérieure, comme l'explique la chanteuse d'origine congo-canadienne : « Auparavant, lors de mes concerts, je reprenais surtout des standards de variété internationale, j'avais envie de franchir un palier et développer mon propre répertoire.

C'est une autre approche, bien plus difficile mais nécessaire, pour affirmer mon identité dans le milieu musical. Etre l'interprète de ses propres chansons est beaucoup plus exaltant et valorisant. Un album est en préparation et je n'écarte pas l'idée de poursuivre à l'avenir l'aventure avec K-Musica. Un premier pas a d'ailleurs déjà été franchi puisque le manager Soul Auro, qui suit le projet d'album laissé par Yves Saint Lazare, participe également à l'avancée médiatique de Laila & The Groove ».