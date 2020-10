Congo-Brazzaville: Spectacle live de conte - Voyage au cœur des contrées du Congo avec Jorus Mabiala

Résidant actuellement en France, le conteur congolais Jorus Mabiala a livré un spectacle live le week-end dernier sur la page Facebook des éditions+. L'initiative a clôturé le cycle hors-saison visant à mettre en lumière les artistes congolais évoluant dans différentes disciplines.

C'est dans une atmosphère chaleureuse et en chanson que Jorus Mabiala a entamé ce spectacle live qui a duré environ une heure. L'histoire qu'il a contée est d'une jeune fille belle très serviable au sein de sa communauté. Calebasse sur la tête, elle allait chaque matin puiser de l'eau au marigot. Son parcours à pied se faisait en musique et sa voix était juste à couper le souffle. Elle forçait l'admiration des humains, même des animaux. Mais un jour, convoitée par le crocodile du village, elle finit par se retrouver dans son ventre. Malgré son débattement pour l'échapper, elle n'y parvint pas et le crocodile retourna avec elle au fond de l'eau. Entre-temps, dans le village, ce fut un chaos et une tristesse immense...

Avec son humour et son enthousiasme contagieux, Jorus Mabiala a fait oublier aux internautes le poids du temps grâce à son spectacle virtuel riche en saveur hilarante et en musique du terroir. Dans un rythme où le chant et les gestes accompagnent les mots, Jorus Mabiala a fait voyager le public dans les forêts et village du Congo, à la recherche de la sagesse bantoue. De Kilatari à Kindamba, puis Yamba en passant par Mouyondzi jusqu'à Madingou poste pour arriver à Loutété et remonter à Bouansa tout en lorgnant de l'œil Nkayi, le public a été transporté et ravi par cette aventure. L'histoire partagée regorgeait de plusieurs leçons à retenir. La première morale du récit est qu'il faut toujours garder espoir même lorsque demain ne laisse présager rien de bon. Par ailleurs, à travers ce conte, Jorus Mabiala a souligné qu'il est toujours mieux d'être accompagné que d'être seul et que les parents ont le devoir de protéger et de veiller sur leurs enfants.

Né au Congo Brazzaville en 1976, Jorus Mabiala vit et travaille en France depuis trois ans. Danseur et comédien de formation, Jorus a choisi dès 1997 de se lancer dans le conte à la recherche d'un spectacle plus vivant que ce qu'il avait l'habitude de voir. « Mon éducation s'est faite au rythme des histoires de mon père qui, pour chaque chose, a une histoire à conter. Je n'ai fait que m'inspirer de lui », a-t-il indiqué. Ayant repris le flambeau, il partage aujourd'hui son savoir-faire aux enfants de 2 à 100 ans. Ses contes ont ce petit plus de considérer les enfants comme des personnes à part entière et des adultes comme des personnes ayant toujours en eux une part d'enfance. Ainsi, en venant l'écouter, il faut se préparer à la réflexion, que l'on soit petit ou grand.