Algérie: Sommet sur la biodiversité - La Communauté internationale appelée à concrétiser les objectifs de la CDB

Alger — Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a appelé à œuvrer "en synergie et de façon coordonnée", en vue de concrétiser les objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB).

Dans une allocution prononcée devant les participants au Sommet de l'ONU sur la biodiversité, tenu le 30 septembre 2020, en marge des travaux de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, M. Boukadoum, en sa qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a passé en revue "les efforts consentis par l'Algérie pour la préservation de la biodiversité conformément à ses priorités nationales".

A l'occasion, M. Boukadoum a mis en exergue les plans nationaux et sectoriels qui ont permis, a-t-il dit, "d'atteindre un ensemble d'objectifs fixés au niveau international, dont le 11e objectif d'Aichi relatif aux aires protégées".

Pour le ministre, cet effort s'est concrétisé, à travers un ensemble d'activités et de projets réalisés par plusieurs secteurs, tels le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de la Pêche et le ministère de la Culture et des Arts dans le cadre des parcs culturels, d'autant plus que ces activités ont permis de déterminer des réserves naturelles couvrant pas moins de 45 % du territoire national", a-t-il expliqué.

Le ministre des Affaires étrangères a, enfin, salué " la cohérence qui caractérise les principales causes environnementales, ce qui amène la Communauté internationale à œuvrer en synergie et de façon coordonnée, pour la concrétisation des objectifs de la CDB, ce qui exige, a-t-il insisté, des pays développés, de par "leur responsabilité historique", à travailler pour "assurer l'appui technique et financier, à même de permettre à leurs partenaires parmi les pays en voie de développement, d'atteindre les objectifs tracés par cette Convention".