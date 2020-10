Algérie: La Journée de vulgarisation agricole une occasion pour la mise en œuvre de la feuille de route du secteur

Tipasa — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a assuré, jeudi à Tipasa, en présidant la célébration officielle de la 27ème édition de la Journée nationale de vulgarisation agricole, que celle-ci est "une occasion pour la mise en œuvre effective" de la feuille de route du secteur.

La célébration symbolique de cette journée nationale est une véritable opportunité pour "l'entame de la mise en œuvre effective de la feuille de route du secteur, d'autant plus qu'elle coïncide avec le lancement de la campagne agricole 2021/2022", a souligné le ministre dans son allocution, à cette occasion célébrée, au siège de la chambre d'agriculture de la wilaya, qui a abrité une foire des produits du secteur.

Cette manifestation, organisée sous le signe "la modernisation et diversification de la production agricole, un soutien pour notre sécurité alimentaire et pour faire face aux crises", a pour objectif principal, a-t-il ajouté, de "sensibiliser sur l'impératif de la vulgarisation agricole dans le développement de l'agriculture et du monde rural", soulignant la coïncidence de cette célébration avec la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le secteur et adopté durant le conseil ministériel du 26 juillet dernier, présidé par le président de la République, a-t-il observé.

Il a cité parmi les objectifs fixés, par le ministère de l'Agriculture, dans cette feuille de route, la "consécration de la sécurité alimentaire par la concrétisation des différents programmes et projets englobés, par elle, à moyen et court termes".

"Cette feuille de route confère un intérêt suprême à la concrétisation des opérations sur le terrain, en application des besoins des agriculteurs, éleveurs et de tous les partenaires, au même titre que des exigences de disponibilité des produit alimentaires de base et de réduction des importations", a, encore, souligné Abdelhamid Hemdani.

Il a rappelé, à ce titre, les huit axes principaux de la feuille de route du secteur (2020/2024), à savoir le "développement de la production agricole par l'extension des surface irriguées", la "hausse de la production et de la productivité", et la "rationalisation de l'exploitation des terres agricoles".

A cela s'ajoutent d'autres axes liés au "développement agricole et rural dans les régions montagneuses", le "développement agricole et rural dans les régions steppiques et agropastorales", le "développement et la promotion des régions sahariennes", et "l'intégration du savoir et de la numérisation dans les programmes de développement ".

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a appelé, par la même, à l'impératif de "la mobilisation de tous aujourd'hui plus que jamais", en vue d'assurer "le succès de la mise en œuvre de cette feuille de route, tant par les organismes administratifs, professionnels, ingénieurs, et techniciens, à travers l'intensification de la vulgarisation agricole sur le terrain, et l'incitation à la mise en œuvre des différents programmes sus cités".

Le ministre a, également, souligné l'importance de la modernisation du secteur agricole, par la valorisation des filières agricoles et le renforcement des ressources humaines, à travers l'amélioration des connaissances et de l'innovation et le renforcement des systèmes de santé animale et végétale, outre la préservation des ressources naturelles, dont les forêts, et les zones steppiques et pastorales", a t-il indiqué.