Angola: MCTA salue la contribution des musiciens à la diffusion de l'image du pays

Luanda — Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement (MCTA, sigle en portugais) a salué jeudi le rôle des musiciens angolais dans la diffusion de l'image du pays à l'étranger.

Dans un message faisant allusion à la Journée mondiale de la musique, célébrée le 1er octobre, le MCTA souligne que la musique est le porte-drapeau de la promotion d'un nouvel Angola dans le monde.

Avec leur travail, souligne le département ministériel, les musiciens et les chanteurs se sont affirmés comme de dignes précurseurs de l'identité culturelle angolaise.

À cet égard, le ministère encourage et félicite les musiciens, les chanteurs, les associations culturelles liées à l'art musical, les prestataires de services, etc. à continuer de faire de la culture, en général, et de la musique nationale, en particulier, le rempart pour la diffusion et la représentation de "l'Angolanité".

«Depuis l'aube des civilisations, la musique s'est montrée comme un vecteur important pour la vie des gens et pour la dynamique de la vie de chacun des pays. La musique identifie et façonne les gens, les pensées, met en évidence les faits historiques, motive, soutient, participe et influence la vie nationale » - lit-on dans le message dont copie est parvenue à l'ANGOP.

Le MCTA considère la musique comme une discipline artistique de choix pour des milliers d'Angolais, utilisée comme un instrument pour réaffirmer l'Angolanité.

La Journée mondiale de la musique est célébrée le 1er octobre. Créé en 1975 par l'International Music Council, un orgue fondé en 1949 par l'UNESCO.

La date a servi à rassembler plusieurs personnes et organisations liées à la musique à travers le monde, dans le but de promouvoir l'art musical, de diffuser la diversité musicale, ainsi que les principes et idées de l'UNESCO, tels que la paix et l'amitié entre les peuples, l'évolution des cultures et l'échange d'expériences entre les peuples.