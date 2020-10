Congo-Brazzaville: 13èmes Rencontres Internationales des Partenariats Publics-Privés en France

Pour la première fois, initiée par le Centre de prospective pour le développement (CEPROD), une mission, conduite par le ministre d'État Gilbert Ondongo en charge de l'économie, a assisté, au rendez-vous annuel d'expertise professionnelle autour de nombreuses personnalités françaises et étrangères souhaitant échanger et réfléchir aux meilleurs outils pour leurs projets d'investissement

Du 30 septembre au 1er octobre, les Rencontres Internationales des Partenariats Publics - Privés », RIPPP, ont permis aux participants de dérouler toute l'actualité politique, économique et juridique des PPP, une occasion également de parler de l'investissement public, de passer en revue toute l'information technique et réglementaire concernant le marché de partenariat, les concessions, les semop, etc.

Ce lieu virtuel conçu pour la circonstance s'est transformé en un événement propice au BtoB dans un format interactif jusqu'à la présentation des appels à projets.

De la salle en présentiel à Paris, la délégation congolaise au complet, en respect des mesures barrières, constituant un public attentionné, s'est connectée pour suivre et participer aux « e-networking ».

En présentiel : Ludovic Ngatsé, ministre délégué auprès du minitre de Financeset du Budget, chargé du Budget ; Michel Ngakala, président de la Conférence Générale du CEPROD, ministre chargé de Mission auprès du président de la République ; Paul Obambi, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Brazzaville ; Apollinaire Aya, ambassadeur itinérant auprès du président de la République ; Eugène Ondzambe et Mesmin Euloge Koumba, tous deux conseillers aux réformes et au climat des affaires, au cabinet au ministre de l'économie ; Welcome Cielht Akouala Matondo, conseiller auprès du ministre chargé du budget ; Antoinette Kebi, secrétaire exécutif du conseil consultatif de la femme ; Jean Eric Djendja Itoua, expert en coopération et développement ; Didier Ngalebaye, maître de conférences de philosophie et Ignace Ngakala, chargé de mission.

Lors d'une table ronde des Ministres d'Afrique Centrale animée par Marc Teyssier d'Orfeuil, co-fondateur des RIPPP et délégué général du Club des PPP, Gilbert Ondongo via Zoom est intervenu autour du thème « Combler le déficit infrastructurel de la zone CEMAC ». Invité à prendre la parole, il a présenté les atouts de la sous-région du Bassin du Congo.

Son plaidoyer à l'investissement a été appuyé par Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la CEMAC, connecté depuis Douala au Cameroun et les ministres congolais Ingrid Ebouka-Babackas, en charge du Plan, de la Statistique, de l'Intégration Régionale, des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, connectée depuis Brazzaville et Ludovic Ngatsé, en charge du Budget, présent dans la salle à Paris.

Pour le ministre d'État, Gilbert Ondongo en sa qualité de Président du Comité de Pilotage des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC, l'occasion lui aété donnée de parler des projets menés ensemble dans la sous-région, malgré les freins actuels constitués entre autres par le poids de la dette, de l'insécurité et de la gouvernance.

Et de présenter cette zone de par sa situation géographique, comme étant une partie du continent pouvant être qualifiée de « partie du continent d'avenir » pour ses économies jeunes avec d'innombrables atouts.

« Investir dans cette zone revient à faire un pari sur l'avenir », a-t-il confié, expliquant au passage que le Congo s'est inscrit dans la dynamique depuis à peine 6 mois. Une démarche commune s'est enclenchée pour harmoniser les pratiques à travers les six pays membres.

Intervenant à son tour, Ingrid Ebouka-Babackas a mis en avant l'attractivité des transports de la sous-région. Une sous-région se situant au milieu du projet de la connexion entre les blocs de l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest a précisé Ludovic Ngatsé.

En conclusion, Michel Sapin, l'ancien ministre de l'Économie de France, a rappelé quelques principes économiques et stratégiques en vue de la bonne gouvernance, de la nécessité de créer la confiance, repenser la dette.

Et que, dans le cadre du PPP, l'état doit toujours se tenir présent au point de garder un équilibre pour les rôles de chacun.

A propos du cercle de réflexion à l'initiative de cette mission, à en croire un de ses membres, le CEPROD continuera à organiser ce genre de rencontres.

La délégation mettra à profit son séjour en France et multipliera ses contacts auprès des investisseurs en vue de la tenue des assises du « Symposium sur les PPP en République du Congo », à Brazzaville.

Prochaine séance de travail connue à l'agenda du 5 au 9 octobre 2020 : la participation aux Ateliers thématiques en ligne (virtuel) aux LRIPPP et Paris - Infraweek.

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad.

3 020 353 km2 pour une estimation de 2017 à 52,2 millions hab.