Congo-Brazzaville: Ligue Europa - des gros clients pour Mazikou, Nsoki et Tchibota

L'UEFA a procédé ce vendredi au tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa à laquelle participeront Bradley Mazikou (CSKA Sofia), Stanley Nsoki (OGC Nice) et Mavis Tchibota (Ludogorets)

Les trois Congolais qualifiés en Ligue Europa cette saison connaissent désormais le menu qui les attend.

Et il est assez relevé, surtout pour le CSKA qui hérite d'un groupe A composé de l'AS Roma (5e de Série A), des Young Boys de Berne (champions de Suisse et reversés du 3e tour préliminaire de la C1) et du CFR Cluj (champions de Roumanie, reversé du 2e tour de la C1).

Les Bulgares, qui s'étaient qualifiés pour le premier tour préliminaire de la compétition au bénéfice de leur deuxième place, ont successivement éliminé les Maltais de Sirens, les Bélarus du BATE Borisov, les Féroïens du B36 et les Suisses du FC Bâle.

L'OGC Nice de Stanley Nsoki n'aura pas non plus la tâche facile avec les Allemands du Bayer Leverkusen (5e de Bundesliga), le Slavia Prague (champion de Tchéquie et reversé des barrages de C1) et l'Hapoël Beer Sheva (vainqueur de la Coupe d'Israël).

Il s'agit de l'entrée en matière des Niçois, 5e de Ligue 1 à l'issue de la saison 2019-2020.

Pas sûr que le sort de Ludogorets et Mavis Tchibota soit plus enviable dans le groupe J avec les Londoniens de Tottenham (6e de Premier League), les Autrichiens de Linsk (4e de l'Austrian Bundesliga) et du Royal Anvers (vainqueur de la Coupe de Belgique).

Champion de Bulgarie, Ludogorets était engagé au premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Vainqueurs des Monténégrins de Buducnost, Mavis Tchibota étaient ensuite tombés face aux Danois de Midtjylland (0-1). Reversé dans l'ultime barrage, les Bulgares s'étaient défaits, jeudi soir, des Bélarus du Dinamo Brest.