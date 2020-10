Cote d'Ivoire: Paulin Danho (ministre des Sports) - « C'est le fruit de la vision du Président de la République »

« Quand on a une vision de développement holistique, de façon générale, on pense à construire des ponts, des routes, des écoles, mais on pense que pour qu'il y ait la cohésion sociale, il faut qu'il y ait du sport.

Le sport peut devenir une industrie pour créer des richesses et des opportunités. Le Chef de l'État a investi plus de 300 milliards depuis 2011 à aujourd'hui pour faire les infrastructures de la Can. Il faut ajouter à tout cela la rénovation prochaine du stade Félix Houphouët-Boigny, le projet de rénovation des infrastructures scolaires dans toutes les villes de Côte d'Ivoire.

Le développement de la Côte d'Ivoire n'a pas mis de côté la filière du sport qui a été conçue par le Président comme un des piliers pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire, pour injecter des ressources mais aussi qui constitue une rampe de lancement sociale pour les jeunes générations. Beaucoup de choses ont été faites concernant le sport.

Il a donné cette vision à un de ses collaborateurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, en sa qualité d'ingénieur avisé, s'est impliqué lui-même à suivre toutes les infrastructures, leur implantation, leur réalisation pour que tout cela se mette en route.

Malheureusement, il nous a quittés et nous devons prendre le flambeau et faire en sorte que tout ce qu'il a initié comme action majeure pour le sport se réalise. Nous allons lancer très prochainement les Agoras après la piscine de Bouaké. Il faut que toute la Côte d'Ivoire ait un maillage territorial avec les infrastructures sportives.

On ne peut pas donner l'égalité de chances aux jeunes, si nous n'avons pas dans toute la Côte d'Ivoire des infrastructures au niveau de toutes les communes, de toutes les régions pour que la pratique du sport soit accessible à tous et sert de soubassement à la cohésion sociale ».