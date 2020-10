Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Alassane Ouattara exhorte les chefs traditionnels à relayer les messages de paix

Le Président de la République, Alassane Ouattara a exhorté les Chefs traditionnels à relayer les messages de paix et de rassemblement pour permettre au pays de poursuivre sa forte dynamique de développement et de croissance économique.

C'était au cours de la rencontre qu'il a eue avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, les Chefs "Akouè" et " Nanafouê", le 1er octobre 2020 à Yamoussoukro.

« Je vous exhorte à relayer les messages de paix et de rassemblement, partout en Côte d'Ivoire afin de permettre au pays de poursuivre sa forte dynamique de développement et de croissance économique. », a dit Alassane Ouattara.

Et d'indiquer que l'objectif du gouvernement est non seulement de rassembler les filles et fils du pays, mais aussi de travailler à améliorer les conditions de vie et de travail des populations.

Alassane Ouattara a rappelé que sans la paix et la concorde, rien ne peut se faire. Il a alors demandé aux Chefs traditionnels de sensibiliser les populations au respect du droit et à avoir des comportements républicains, pour une élection présidentielle ouverte, démocratique et transparente. Il faut absolument éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale.

A travers leur porte-parole, Nanan Amon Tanoé, président du Directoire de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les têtes couronnées ont rassuré le Chef de l'Etat de leur total soutien. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ce devoir pour le bien-être des populations.

"Dès la fin de cette semaine, la Chambre se déploiera pendant 12 jours sur l'ensemble du territoire national, en vue de sensibiliser les populations et surtout les jeunes, pour une élection apaisée, avant, pendant et après le 31 octobre 2020.", a-t-il révélé.

La rencontre a eu lieu en marge de la cérémonie d'ouverture de la Journée Nationale du Cacao et du Chocolat (JNCC).