Algérie: Belmehdi - Le discours religieux est "positif et rassembleur"

Biskra — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé jeudi soir à Biskra que le discours religieux en Algérie est "positif et rassembleur".

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue au siège de la zaouïa Kadiria, à l'issue d'une visite de travail et d'inspection effectuée dans la wilaya de Biskra, le ministre a souligné que ce discours est "un discours civique et accompagnateur ayant réussi à rassembler, notamment durant la pandémie de coronavirus".

Dans le même contexte, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a assuré que ce discours positif "contribue à l'édification des institutions de l'Etat et à la restauration de l'espoir loin de l'accablement".

Lors d'une rencontre avec les cadres du secteur, organisée à l'Institut national de formation des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs, dans la commune de Sidi Okba, M. Belmehdi a également affirmé que "l'ouverture des mosquées et la prière du vendredi constituent une préoccupation comme d'autres telles que le retour à l'école et l'ouverture de l'espace aérien", expliquant que cette décision reste "tributaire du respect du citoyen des mesures préventives visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et des recommandations du comité scientifique".

Au cours de sa visite dans la wilaya, M. Belmehdi a inspecté la mosquée El Atik à Bordj Benazzouz et la zaouïa Ali Benamor dans la ville de Tolga, avant de visiter l'ancienne mosquée El Atik à Khanguet Sidi Nadji et présider l'inauguration des mosquées Hamza Ibn Abdelmouttalib à Zeribet El Oued pouvant accueillir 8000 fidèles et Zakaria pouvant accueillir 2000 fidèles.