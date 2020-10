Algérie: Le mouvement En-Nahda appelle les citoyens à participer en force au référendum sur l'amendement constitutionnel

Alger — Le mouvement En-Nahda a appelé, vendredi, par la voix de son Secrétaire général, Yazid Benaïcha, les citoyens à participer en force au référendum sur l'amendement de la constitution, prévu le 1e Novembre, et ce "afin de consacrer une véritable démocratie pour l'édification de l'Algérie Nouvelle".

S'exprimant lors des travaux de la session extraordinaire de Majliss Echoura (Conseil consultatif) du Mouvement, le Secrétaire général a mis en avant la nécessité de "rebâtir la confiance entre gouvernant et gouverné et consolider la cohésion nationale pour l'édification de l'Algérie Nouvelle, tout en répartissant équitablement les richesses , afin de concrétiser l'équité sociale".

Estimant que la nouvelle Constitution doit être "un véritable pacte, à même de concrétiser la concordance nationale et rebâtir la confiance entre tous les enfants de la société, tel que voulu par le Hirak populaire pacifique", M. Benaïcha a souligné l'importance de " concrétiser la volonté populaire en vue de réaliser la concordance sociale et consolider l'unité nationale pour relever les différents défis politiques, économiques et sociaux".

Exprimant, à l'occasion, les "réserves" du Mouvement En-Nahda concernant certains amendements contenus dans la nouvelle Constitution, notamment en ce qui a trait au préambule, à la séparation des pouvoirs et au rôle des associations dans le champs politique, M. Benaïcha a appelé à la poursuite du travail pour " enraciner l'Etat de Droit et concrétiser la justice et l'équité entre tous les enfants du peuple".