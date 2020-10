Cameroun: Infrastructures sportives - 22 stades pour les championnats

Répartis dans les régions du Centre, du Littoral, du Nord, de l'Ouest et du Sud-Ouest, ces infrastructures sportives aux normes ont été mises à la disposition de la Ligue par le ministère des Sports et de l'Education physique.

Parmi les récurrentes préoccupations des présidents de clubs, il y a l'état des stades dans lesquels se jouent les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Non seulement, dans certains, il n'existe pas de gazon sur certaines aires, mais surtout aucunes commodités.

Les nombreuses blessures des joueurs sont l'une des conséquences de l'état des infrastructures souvent utilisées pour les championnats. Mais, les choses pourraient changer. C'est donc désormais un triste souvenir.

Dans un communiqué de presse, le secrétaire général par intérim de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) a indiqué que le ministère des Sports et de l'Education physique a mis à leur disposition 22 stades pour les matches de ces deux divisions.

La région de l'Ouest arrive en tête avec six infrastructures sportives à savoir le stade omnisport de Kouekong et son annexe, le stade municipal de Mbouda, le stade Fotso Victor de Bandjoun, le stade municipal de Bamendzi et le stade omnisport de Tocket.

Le Centre et le Littoral mettront à disposition cinq de leurs installations, dans le même ordre d'idée. Dans le premier groupe, on trouve le stade omnisport de Yaoundé et son annexe N°1, le stade de Mbankomo, le stade annexe N°1 et N°2 d'Olembe.

Dans le second, il y a le stade de la Réunification de Bépanda et son annexe, le stade de Bonamoussadi, les stades annexes N°1 et N°2 de Japoma.

Quatre aires de jeu ont été retenues dans le Sud-Ouest, notamment le stade omnisports de Limbe et son annexe, le Centenary Stadium et le stade municipal.

Tandis que le Nord compte deux : le stade Roumde Adja et son annexe. La saison sportive 2020-2021 se disputera donc dans des aires de jeu conformes. Ce qui aura certainement un impact sur la qualité du jeu et aussi du spectacle.