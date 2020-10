Sénégal: Pour une affaire de téléviseur volé - K. Kanté lui plante huit coups de couteau

Pour une affaire de téléviseur volé, K. Kanté a fait montre d'une violence débordante. Il a planté huit coups de couteau à H. Mendy qu'il soupçonnait d'être responsable du forfait. Le prévenu a écopé d'un an ferme et devra verser 3 millions de FCfa de dommages et intérêts au plaignant.

L'incapacité temporaire de travail (Itt) de 30 jours, l'éviscération dont il a été victime, les huit coups de couteau reçus, le transfert au Samu de Liberté 6, puis à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff et enfin à l'hôpital Principal de Dakar, laissent penser que la victime H. Mendy est un miraculé. Le 27 août 2020, il a eu une altercation avec son parent par alliance et voisin K. Kanté.

Au cours d'une bagarre, ce dernier lui a planté huit coups de couteau et s'est enfui. Interpellé par la police, il a finalement répondu, hier jeudi 1er octobre, du délit de coups et blessures volontaires (Cbv) devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. K. Kanté a été condamné à un an ferme et à payer trois millions de FCfa à H.Mendy.

Selon la version de M. Mendy, lorsqu'il est rentré chez lui vers 14 h, Kanté lui a reproché d'être impliqué dans le vol de son téléviseur écran plat. Le soir, ils en sont venus aux mains devant la maison et le prévenu lui a planté plusieurs coups de couteau.

De son côté, Kanté a soutenu que le matin du vol, il a regardé le journal télévisé avec sa femme, puis est parti au travail. Trente minutes après son arrivée à son atelier de tôlerie, son épouse l'appelle pour lui dire que le téléviseur et ses parfums avaient disparu de la chambre.

De retour à la maison, il a demandé à la partie civile s'il a vu quelqu'un avec son téléviseur. Mendy, qu'il soupçonnait, a répondu par la négative. Vers 22 h, ils ont eu des échanges de propos aigres-doux. Le plaignant a pris un bâton et l'a frappé. Il a attrapé un bout d'ardoise cassé et le lui a planté plusieurs fois dans le corps, à l'aveuglette, pour se défendre. Le président lui signale que les policiers n'ont constaté aucune blessure sur lui.

Grand frère du plaignant, A. Mendy a dit, dans son témoignage, qu'étant dans sa chambre, il a attendu du bruit venant de l'extérieur de la maison, vers 23 h et est sorti. Dehors, il est tombé sur Kanté qui s'éloignait de la maison, un couteau à la main. Il a vu son frère par terre, s'est dépêché de le conduire au Samu de Liberté 6, puis à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff avant de le faire transférer à l'hôpital Principal.

Me Emmanuel Padonou, de la partie civile, a estimé que la qualification et l'imputabilité des faits ne souffrent d'aucun doute. Peu importe qu'il s'agisse d'un bout d'ardoise ou d'un couteau, il a dénombré 8 coups. C'est de l'acharnement. Même quand la partie civile était à terre, le prévenu continuait de donner des coups, a noté le conseil. Des photos montrent que les viscères de Mendy étaient dehors.

Devant la barre, Me Padonou n'a même pas décelé l'once d'un repenti. Rien que pour l'hôpital Idrissa Pouye, son client a déboursé 500.000 FCfa, a souligné l'avocat. Pour qui, c'est par la grâce de Dieu qu'il est encore vivant. L'intention de tuer est manifeste, selon lui. Me Padonou a réclamé 10 millions de FCfa de dommages et intérêts.

Pour le procureur, il s'agit d'une tentative d'assassinat avec préméditation. Le certificat médical a fait état d'une éviscération et de plusieurs plaies pénétrantes dues à une arme blanche. La victime est un miraculé. Le maître des poursuites a requis deux ans ferme.

Me Iba Mar Diop de la défense a invoqué la légitime défense, estimant qu'il y a eu des coups et blessures volontaires et réciproques et une excuse de provocation. Juger, c'est comprendre. Les parties ont des liens de parenté par alliance et habitent ensemble.

Mendy a été victime de vol et seuls des proches pouvaient être les auteurs du forfait. Le plaignant s'est énervé parce qu'il n'avait pas la conscience tranquille. Il y a eu bagarre, chacun a usé de l'arme qui était à sa portée. Me Diop a bouclé sa plaidoirie en demandant au tribunal de minorer considérablement la somme de 10 millions de FCfa réclamée par l'autre côté.