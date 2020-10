Soudan: Le ministère de l'Information prépare un plan pour concrétiser l'accord de paix

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement de transition, Faisal Mohamed Saleh, a déclaré que le ministère avait précédemment préparé un vaste programme efficace pour l'accord de paix post-signature et sa mise en œuvre sur le terrain.

Dans sa réponse à une question de la SUNA sur le rôle des médias dans la phase de mise en œuvre de l'accord, le ministre a évoqué le grand rôle qui attend les différentes parties de la société pour mettre en œuvre l'accord et parvenir à la paix, soulignant le rôle accru du ministère de la Culture et de l'Information face à ce défi, et a indiqué la nécessité de publier et de prêcher ce qui a été réalisé dans le domaine de la paix, notamment dans les zones touchées par les répercussions de la guerre.

Faisal a évoqué le programme du ministère visant à porter la paix vers les zones touchées par les conflits et les guerres, les camps de déplacés et de réfugiés, et d'aider à les atteindre.

Il a souligné la nécessité pour les médias de jouer leur rôle de surveillance de la paix et de sa mise en œuvre, ainsi que de la performance des organes exécutifs concernés.