Soudan: Hamdouk - La paix ouvrira de larges horizons pour le développement, le progrès et la prospérité

Juba — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdouk, a souligné que les Soudanais et les Sud-Soudanais sont un seul peuple dans deux pays.

Il a déclaré dans un communiqué de presse à l'aéroport de Juba vendredi que Juba accueillant des pourparlers de paix au Soudan avait une grande signification symbolique, affirmant que «le Soudan aspire à une relation stratégique et illimitée avec l'État du Soudan du Sud».

Dr Hamdouk a indiqué que les deux pays sont désireux de transférer la bande frontalière entre eux dans une zone de développement, de paix et d'action commune.

Dr Hamdouk a remercié les dirigeants de la République du Soudan du Sud, dirigés par le Président Salva Kiir, et l'équipe de médiation pour leur direction avisée des négociations de paix au Soudan qui ont duré plus d'un an.

Hamdouk a déclaré que la négociation de paix est un dialogue entre frères et qu'elle n'a pas été sans pièges et obstacles, faisant référence à la patience, persévérance, sagesse et au grand rôle joué par la médiation pour réduire les divergences de vues pour parvenir à la paix.

Le Premier ministre a affirmé que la paix ouvrirait de larges horizons pour le développement, le progrès et la prospérité, expliquant à cet égard que le peuple soudanais signera samedi l'accord de paix pour ouvrir un nouveau chapitre pour la fin des guerres et des souffrances du peuple dans les camps de déplacement et d'asile.

Dr Hamdouk a souligné que l'adhésion des mouvements de lutte armée au processus de paix ouvre également un nouveau chapitre, indiquant qu'il s'attend à ce qu'ils arrivent à Khartoum sous peu pour commencer la construction de la paix.