Soudan: Le pays renouvelle son engagement envers toutes les droits de l'homme

Khartoum — Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à Genève, l'Ambassadeur Ali bin Abi Talib Abdul Rahman, a présenté la déclaration du Gouvernement soudanais lors de la séance de dialogue interactif avec l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan, en présence du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, qui a eu lieu vendredi au Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations Unies à Genève.

Dans sa déclaration, le représentant permanent du Soudan a renouvelé le plein engagement du gouvernement à l'égard de toutes les chartes et conventions ratifiées des droits de l'homme et a affirmé la volonté du Soudan de renforcer la coopération existante avec le Conseil des droits de l'homme et tous ses mécanismes, en particulier le Haut-Commissaire aux droits de l'homme par l'intermédiaire de son bureau de pays au Soudan, qui a été officiellement ouvert en décembre de l'année. 2019.

Il a également évoqué les mesures importantes prises par le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, afin de parvenir à un accord de paix globale et durable dans le pays qui inclut tout le monde.

Le représentant permanent du Soudan à Genève a énuméré les réalisations qui ont été accomplies, représentées dans les réformes constitutionnelles et législatives, le développement du système des droits de l'homme et de la justice, garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'état de droit. Et l'adoption de la loi de la Commission pour la réforme du système des droits et de la justice pour l'année «2020».

Pour sa part, la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est félicitée des développements positifs au Soudan, saluant la coopération du gouvernement, notamment à travers le bureau de pays de la commission, qui a déjà commencé ses travaux, saluant la signature de la paix par initiales, espérant qu'un accord global sera bientôt conclu, appelant le gouvernement à adhérer aux accords Soucieux des droits de l'homme qui ne l'ont pas rejoint.

La Haut-Commissaire s'est dit préoccupé par la persistance des situations de conflit tribal dans un certain nombre de régions, en particulier les sit-in qui ont eu lieu dans certaines régions du Darfour, saluant la bonne réponse du gouvernement aux demandes des manifestants. Elle a appelé la Haut-Commissaire à lever les sanctions économiques imposées au pays, en raison de leur impact considérable sur la situation des droits de l'homme, et a exhorté la communauté internationale à honorer les engagements pris lors de la Conférence de partenariat de Berlin.

L'expert indépendant a souligné les défis généraux de la situation des droits de l'homme au Soudan, appelant à retirer le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, exhortant la communauté internationale à soutenir le Soudan dans sa phase de transition, et de nombreux pays se sont félicités des mesures importantes que le gouvernement de transition avait prises pour réaliser la transition démocratique.

De nombreux pays qui ont fait des déclarations ont exprimé leur soutien aux efforts de paix, se félicitant des réformes juridiques et législatives entreprises par le gouvernement, demandant le retrait du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme et levant les sanctions économiques qui lui ont été imposées. D'autres pays ont également appelé à l'exonération de ses dettes dans le cadre de l'initiative PPTE.

À la fin de la session, le délégué permanent a exprimé la gratitude du gouvernement du Soudan pour les remarques et les paroles d'encouragement faites par les États, soulignant que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour développer et promouvoir la situation des droits de l'homme au Soudan.