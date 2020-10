Ile Maurice: Sherrygate - Me Ashley Hurhangee dit avoir des enregistrements accablants concernant Shameem Korimbocus

Son interrogatoire a pris fin hier, vendredi 2 octobre. Me Ashley Hurhangee est sorti des casernes centrales. Lors de son dernier jour d'interrogatoire, il a expliqué avoir des enregistrements accablants concernant le retour de Shameem Korimbocus à Maurice.

Le but de son retour, a dit Me Ashley, était de nuire à certaines personnes à Maurice. «Comme l'a dit Me Yousuf Mohamed, les accusateurs deviendront bientôt les accusés avec les preuves que j'ai déposées» a-t-il dit. Il est défendu par Mes Yousuf Mohameds Senior Counsels, Rouben Mooroongapillay et Akil Bissessur.

Pour rappel l'internaute Shameem Korimbocus, plus connu comme Shameem One & Only a déposé une plainte au CCID ou il allègue que des politiciens et des journalistes ont comploté pour monter une vidéo destinée à nuire à Sherry Singh et le MSM à la veille du scrutin de 2019.

La vidéo parle de maldonnes impliquant Sherry Singh, pour favoriser l'entrepreneur Kailesh Persand, autour de l'allocation des contrats pour l'installation des câbles en fibres optiques.