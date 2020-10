Sénégal: Sadio Mané - Positif au Coronavirus, son conseil pour les fans

La nouvelle est tombée hier. Sadio Mané est testé positif au Coronavirus. et donc forfait pour le prochain match de Liverpool en Premier League.

Via un communiqué, Liverpool a annoncé le deuxième cas positif de son effectif après Thiago Alcantara. Ce joueur n'est autre que Mané, l'un des hommes forts de Jurgen Klopp.

Après avoir contracté le virus, le Sénégalais s'est exprimé sur cette maladie. Et a profité pour rappeler les gestes barrières.

« Je voudrais vous rassurer, je me sens bien. Je n'ai pas de symptômes sévères. Pour votre santé et celle de vos proches, continuez à respecter les mesures barrières. Ensemble nous sortirons de cette épreuve », a-t-il posté sur Twitter.

Hello, I´ve been tested positive but I am feeling good and not showing heavy symptoms. I will begin my quarantine and recovery process immediately.

Make sure that you stay safe and follow all rules to protect yourself and your loved ones, to avoid a second wave of the COVID-19✊🏾 pic.twitter.com/YHL2VjGe5z

- Sadio Mané (@SMane_Officiel) October 2, 2020

Une maladie qui stoppe son élan. Sadio Mané était sur trois buts en trois matchs de championnat. Il est out pour le déplacement de Liverpool à Villa Park contre les Villans ce dimanche.