Maroc: Baisse de 3,5% des prix dans la métallurgie

L' indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a repris l'ascenseur au titre du mois d'août 2020, continuant ainsi de jouer au yoyo.

Selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), l'IPPIEM hors raffinage de pétrole a enregistré une baisse de 0,2% au cours du mois d'août dernier par rapport au mois précédent.

Pour rappel, l'indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» s'était apprécié de 0,3% en juillet 2020, après avoir accusé une baisse de 1,8% au cours du mois de juin 2020 et enregistré une hausse de 0,3% un mois plus tôt.

La baisse de l'indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» au huitième mois de l'année en cours résulte de la baisse des prix de la «Métallurgie» (3,5%), du «Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège» (0,8%), de l'«Industrie d'habillement» (0,2%) et de la «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (0,1%), selon les économistes du Haut-commissariat.

Dans une note d'information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois d'août 2020, l'institution publique ajoute que ce repli est aussi lié à la hausse de 0,4% des prix des «Industries alimentaires» et de la «Fabrication d'équipements électriques».

Pour rappel, la hausse de l'indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» observée en juillet dernier était attribuée à la hausse des prix des «Industries alimentaires» (0,5%), de la «Métallurgie» (1,8%) et dans l'«Industrie pharmaceutique» et la «Fabrication de produits métalliques, à l'exclusion des machines et des équipements» (0,1%).

L'IPPIEM hors raffinage de pétrole s'était aussi apprécié en raison de la baisse des prix de la «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» (0,3%), de l'«Imprimerie et reproduction d'enregistrements» (0,8%) et de la «Fabrication de meubles» (0,2%).

A titre de comparaison, la précédente baisse de l'indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» (juin) avait été attribuée à la baisse des prix de l'«Industrie chimique» (8,7%), de la «Métallurgie» (3,5%), de la «Fabrication de boissons» (0,9%) et dans les «Industries alimentaires» et la «Fabrication de meubles» (0,2%).

Ce repli était intervenu également suite à la hausse des prix de la «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» et de l'«Industrie d'habillement» (0,2%), de la «Fabrication de textiles» (0,3%) et de la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» (0,1%).

Selon les données publiées depuis le début de cette année par le Haut-commissariat, sur les huit premiers mois de l'année, l'indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a affiché des hausses à quatre reprises au cours des mois de juillet (0,3%), mai (0,3%), mars (0,1%) et janvier (0,1%). Quatre baisses ont été de leur côté observées au cours des mois d'août (0,2%), juin (1,8%), avril et février (0,1%).

Dans sa dernière note d'information, le Haut-commissariat a par ailleurs relevé que l'indice des prix à la production du secteur des «Industries extractives» a connu une hausse de 0,2% au cours du mois d'août 2020.

Il est à souligner que les données recueillies au cours de la même période montrent que les indices des prix à la production des secteurs de la «Production et distribution d'électricité» et de la «Production et distribution d'eau» ont connu une stagnation.

Un mois plus tôt (juillet 2020), le Haut-commissariat indiquait dans une précédente note une stagnation des indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d'électricité» et de la «Production et distribution d'eau». Alain Bouithy