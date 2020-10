Congo-Brazzaville: Fédération congolaise de taekwondo - Thomas Moutala, candidat au poste de président

Ancien athlète et dirigeant de taekwondo, Me Thomas Moutala, ceinture noire 5e dan, a annoncé sa candidature à la tête de la Fédération congolaise de taekwondo (Fecotae). Son objectif : unir les forces afin de développer la discipline en République du Congo.

L'actuel promoteur et instructeur du club Jumeaux II, Me Thomas connait bien la maison Fécotae pour le fait d'y avoir travaillé en occupant plusieurs fonctions dont la plus récente est celle du secrétaire général adjoint. Cette expérience lui pousse aujourd'hui à consacrer sa vie pour le développement de ce sport de combat.

« Souvenez-vous que j'étais candidat en 2016. Je devrais apporter ma pierre à l'édifice de la maison taekwondo mais nous avons connu des choses qui relèvent maintenant du passé. Par la suite le président Rock Cyr Popossi a conduit le taekwondo là où il pouvait.

Etant donné qu'il ne sera pas candidat, j'ai saisi l'opportunité pour annoncer ma candidature pour une deuxième fois et j'espère que cette fois-ci sera bonne », a déclaré Me Thomas Moutala, à l'annonce de sa candidature.

Ce jeune dynamique compte sur l'apport de tous les taekwondoïstes ainsi que sur son expérience personnelle pour améliorer l'organisation administrative et technique de la Fécotae, revaloriser la pratique du taekwondo comme art martial en favorisant une bonne gestion et un bon fonctionnement de la Fédération.

Il estime que le taekwondo est une grande famille et cet art martial continue de façonner plusieurs Congolais d'où la nécessité de ne pas l'abandonner.

Ainsi, Me Thomas Moutala pense que pour l'olympiade 2021-2024, l'accent sera mis sur le retour de l'esprit martial tout en gardant le côté sportif du taekwondo. Pour cee faire, il propose la mise en place d'une vraie organisation du taekwondo au sein des structures de gestion.

« Ensemble, nous devrons réorganiser les choses. La Fédération, les ligues et les clubs doivent être structurés non seulement en termes des postes mais surtout en ce qui concerne les équipements et l'organisation, sans oublier la performance.

Mon challenge est de faire du taekwondo la première discipline de combat olympique au Congo. Ensemble, nous pouvons relever le défi », a-t-il indiqué.

S'engageant dans une dynamique fédératrice, Me Thomas a reconnu l'effort des anciens dirigeants de la Fédération particulièrement ceux du président sortant, Rock Cyr Popossi, à qui il demande le soutien et la bénédiction.

Ce candidat à la tête de la Fecotae souhaite également recevoir l'appui des différents acteurs du taekwondo congolais comme l'ancien président Me Stanislas Mbys, Me Prince Olingou, Me Cyprien Azadé Ngokama, Me Blanchard Pambou, Me Jeanot Walikemot et autres.