Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Me Ngangoué Ngouoli se porte candidat à la présidence de la Fecoju-self.

L'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de ju-jitsu et Self-défense(Fecoju-self), Ngangoué Ngouoli dit " Me Manassé" a annoncé sa candidature à la tête de cette instance sportive. Il souhaite ramener les valeurs martiales au sein de cette structure et se dit prêt, s'il est élu, à changer les choses.

Tout premier secrétaire général de l'histoire de la Fédération congolaise de ju-jitsu et Self-défense (2014-2016), mais aussi premier athlète congolais a arraché une médaille internationale, ce ceinture noire 4e dan ju-jitsu Self-défense avait démissionné à cause de ce qu'il qualifie par l'irresponsabilité de certains hauts gradés de cette structure. Aujourd'hui, il compte apporter de l'innovation au sein de cette Fédération.

« Étant donné que j'ai un côté fédérateur et que la majorité des ju-jitsukas me réclament, je ne pouvais résister face à cet appel. D'où la décision de me positionner comme candidat au poste de président de la Fédération » a-t-il signifié.

Selon Ngangoué Ngouoli, il n'est plus temps d'assister à la dégradation du ju-jitsu au regard des performances de plusieurs athlètes qui prenaient déjà de l'envol, mais le comportement de certrains responsables de la discipline a fait que ce sport de combat continue de traverser des moments sombres.

Estimant que les jujitsukas ont besoin d'un leader qui aime cet art martial, il promet de redresser les choses, assurant qu'il ne fera qu'un seul mandat. « Depuis longtemps, j'apporte toujours du nouveau au sein de cette fédération.

Je suis également président de l'union pour le développement du ju-jitsu au Congo (Udejuco). Notre association est plus dynamique et mieux organiser que la fédération.

Sur le plan administratif, organisationnel, technique et stratégique, notre fédération manque de beaucoup. D'où je pense apporter ma pierre à l'édifice », a declaré Me Manassé.

Pour le bien du Jujitsu congolais, il s'est également dit prêt à rétirer sa candidature au cas où l'un des concurrents venait à apporter des idées plus novatrices, pourvu que cette discipline atteigne l'excellence.