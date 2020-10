Egypte: La promotion des investissements industriels à Port-Said, au cœur d'une réunion de la ministre du Commerce

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea s'est entretenu samedi, avec le gouverneur de Port-Saïd, Adel el Ghadban, de la promotion des investissements industriels, de la création de nouvelles usines et complexe industriels dans le gouvernorat.

Le ministère appuie les efforts visant à promouvoir le développement industriel dans le gouvernorat, qui dispose de potentiels et capacités industriels d'envergure, et d'une position géographie distinguée sur la Mer méditerrané et le Canal de Suez, pour devenir un centre industriel, et logistique pour l'accès des exportations égyptiennes, aux différents marchés étrangers, a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé samedi.

Mme Gamea, a affirmé que le ministère se souciait de communiquer avec tous les gouverneurs en vue suivre le développement industriel, et identifier les importants défis qui se dressent face aux producteurs et tenter de les résoudre afin d'assurer la production et répondre aux demandes locales et d'exportations sur les marchés étrangers.

M.Al-Ghadban, pour sa part, a fait état d'un bond sans précédant, dans le gouvernorat dans le domaine industriel, traduit sous forme de méga-projets mis en place récemment et ayant fait du gouvernorat une des importantes cités industrielles dans le pays.

Le gouvernorat tient à offrir le plein soutien aux investisseurs sérieux , afin de contribuer à créer des projets industriels et à offrir des milliers d'emplois aux jeunes, a t-il indiqué.