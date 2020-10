Egypte: Le ministre du transport s'entretient avec le ministre hongrois des AE et du commerce

Le ministre égyptien du transport Kamel El-Wazir, a affirmé la profondeur des relations égypto-hongroises au niveau de la direction et des gouvernements des deux pays de manière à servir les intérêts communs des deux peuples, notant que la partie égyptienne aspirait à une coopération conjointe avec la Hongrie dans les divers domaines dont celui du transport.

Au cours de son entretien avec Péter Szijjártó, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Hongrie, en présence du directeur de la banque hongroise d'exportation et du chef de l'Autorité des chemins de fer égyptiens et des dirigeants du ministère du Transport, El-Wazir a discuté de la coopération fructueuse entre l'Égypte, la Hongrie et la Russie.

"Le climat d'investissement en Égypte est prometteur...le secteur du transport connait un grand développement, a noté El-Wazir, faisant état des opportunités de coopération conjointe dans le domaine ferroviaire et d'échange d'expériences et de transfert de technologie aux ingénieurs égyptiens.

Il a également abordé la coopération pour ouvrir de nouvelles lignes du métro du Caire et établir un réseau de ports secs et de zones logistiques pour servir la communauté commerciale notamment par le transport des marchandises vers et depuis ces ports par voie ferroviaire.