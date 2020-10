Egypte: Discours du Président Abdel Fattah Al-Sissi au Sommet des Nations Unies sur la Biodiversité

document

Au Nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux,

M. Antonio Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

M. Volkan Bozkir, président de l'Assemblée générale des Nations Unies,

M. Munir Akram, Président du Conseil économique et social,

Vos Excellences,

Mesdames et messieurs,

J'ai le plaisir de participer aujourd'hui à ce sommet qui coïncide avec la célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation des Nations Unies à la lumière de la situation actuelle exceptionnelle de la pandémie de Coronavirus, ainsi que ses conséquences économiques et sociales avec une prise de conscience du danger des défis émergents, et de ses effets interdépendants, auxquels s'ajoutent les questions environnementales et leurs répercussions , qui ont approuvé la vision de la communauté internationale, prenant en compte le «principe de la préservation de la nature et de la biodiversité» comme l'une des priorités de la coopération internationale.

De ce point de vue, le déclin constant de la biodiversité et l'accélération du rythme de la perte des ressources naturelles sur la planète « Terre », du fait de l'intervention humaine dans la vie naturelle et les systèmes biologiques, exige que nous agissions de manière plus efficace face à ces développements qui menacent nos pays tous et approfondent les différences entre les pays en développement et ceux développés.

Cela limite notre capacité à atteindre les objectifs de développement durable de nos peuples (en particulier dans les pays en développement et les pays moins développés), surtout si l'on ajoute à cela le phénomène du changement climatique et le danger qu'il représente étroitement lié à la perte de la biodiversité. Nous sommes donc confrontés à une véritable épreuve avec la nature. Nous devons vivre en harmonie avec elle, c'est notre objectif commun en liant la biodiversité et en réalisant le développement durable, afin de mettre en œuvre cette vision, et pour combler les lacunes de l'effort international, dans le but d'atteindre les objectifs de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité et les objectifs ultérieurs que nous avons convenus au niveau international, arrêtant la détérioration actuelle de la biodiversité.

La 14ème Conférence des Parties tenue à Charm Al-Cheikh en 2012 a été témoin du lancement de la voie des négociations dans le cadre mondial de la biodiversité au-delà de 2020.

Il cherche à atteindre des objectifs ambitieux soutenus par les moyens et les mécanismes de la mise en œuvre .

Au cours de la dernière période, l'Égypte a insisté de travailler avec toutes les parties prenantes pour faire émerger le cadre de la biodiversité au-delà 2020 d'une manière juste et équilibrée. Nous attendons avec impatience son adoption à la prochaine COP en Chine.

Croyant à l'unité de l'approche de conservation de la nature et au rôle important de tous les acteurs dans ce domaine des États, des gouvernements, de la société civile et du secteur privé au cours de cette conférence, l'Égypte a lancé une initiative globale en intégrant la biodiversité dans des différents secteurs spécifiques à travers l'intégration entre les trois conventions de "Rio" sur le changement climatique, la diversité biologique et la lutte contre la désertification.

Nous avons travaillé sérieusement au cours de la période écoulée avec des différents partenaires pour faire avancer cette initiative. L'Égypte met également en œuvre ses principes en intégrant la diversité biologique dans les secteurs des réserves naturelles et de l'écotourisme, outre, ses plans de développement pour protéger ces ressources et créer plus d'emplois.

Ainsi, l'Égypte a soutenu les efforts du continent Africain dans la préservation de la biodiversité et l'arrêt de la détérioration de la nature, comme on a accueilli en marge de la même conférence à Charm Al-Cheikh, une réunion africaine de haut niveau, discutant les priorités du continent afin de préserver ses ressources naturelles.

Cela tient au fait que la capacité des pays en développement, surtout ceux de l'Afrique, à participer à cet effort international, dépend de l'appui qu'ils obtiennent grâce à la fourniture de financement, au transfert de la technologie et au renforcement des capacités, sur la base du principe de la responsabilité conjointe entre les pays développés et ceux en développement.

Mesdames et messieurs,

Comme vous le savez, la richesse et la protection de la biodiversité affectent directement tous les aspects de la vie .

À cet égard, l'Égypte a mis en place des systèmes efficaces pour la conservation de la nature et le milieu environnant, en particulier le Nil, qui représente la pierre angulaire d'une civilisation dans laquelle la gestion rationnelle des ressources naturelles est incarnée.

Là où l'Égypte a toujours été désireuse et l'est toujours sur la durabilité des écosystèmes des bassins fluviaux, et a toujours appelé à la nécessité de renforcer la coopération transfrontalière entre ses pays étant donné que l'eau est le pilier de nos efforts pour conserver la biodiversité et protéger la nature.

Enfin, il n'y a aucun doute que la pandémie de Corona a imposé de nouvelles restrictions et défis face au succès de l'action multilatérale internationale.

D'autre part, Covid-19, a renforcé notre sens de la responsabilité partagée concernant l'avenir de cette planète et le sort des générations futures....

Cependant, nous espérons que notre sommet d'aujourd'hui contribuera à renforcer notre prise de conscience de l'étendue de cette responsabilité, aboutissant à des résultats clairs qui reflètent notre volonté politique collective afin de changer le statu quo pour le mieux.

Merci.