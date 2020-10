Egypte: Discours du Président Al-Sissi au 25e anniversaire de la 4e Conférence mondiale sur les femmes

document

Au Nom d'Allah, le Clément le Miséricordieux

Monsieur le Président de l'Assemblée générale de l'ONU,

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies,

Mesdames et messieurs,

Nous célébrons aujourd'hui le 25e anniversaire de l'adoption de la « Déclaration et le Programme d'action de Beijing pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ».

Ce qui est considéré comme point culminant des efforts mondiaux conjoints qui ont été déployés récémment pour protéger, et renforcer les droits des femmes et les autonomiser à divers niveaux politiques, économiques et sociaux. Les femmes représentent la moitié de la société dont il faut s'occuper pour assurer la renaissance, la réforme et le progrès de la société aboutissant au développement durable.

Au niveau national, l'Égypte a pu, au cours de la dernière période, de prendre des pas fermes au domaine de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. L'année dernière, elle a célébré le 100e anniversaire de la participation des femmes égyptiennes à la vie publique. Elle a été l'un des premiers pays au monde à élaborer une stratégie nationale pour autonomiser les femmes sur les plans politique, économique et social, ainsi que leur fournir une protection comme cela a été fait.

De même, on a développé la structure législative relative aux femmes en adoptant un certain nombre de nouvelles législations et en modifiant les anciennes, tout en garantissant aux femmes égyptiennes la pleine égalité, en soutenant leur participation effective dans la société sans aucune discrimination, ainsi que sa protection contre toutes les formes de violence et d' harcèlement, en prenant soin d'elles à différents stades de leur vies.

Ces efforts ont abouti à plusieurs résultats positifs, notamment l'augmentation du pourcentage de la représentation des femmes au Conseil des ministres et au Parlement égyptien jusqu'à 25%. Les femmes égyptiennes ont également occupés des postes au sommet du système judiciaire.

Elle a occupé de nombreux postes importants, comme celui de gouverneur provincial et de conseiller à la sécurité nationale.

L'Égypte tient également à coopérer aux niveaux international et régional en participant à toutes les initiatives liées à l'autonomisation des femmes et à l'amélioration de leurs conditions. L'Égypte accueille actuellement le siège de l'Organisation des femmes arabes de la Ligue des États arabes. L'Égypte est également honorée d'avoir été choisie pour accueillir le siège de l'Organisation pour le développement de la femme appartenant à l'Organisation de la coopération islamique. C'est une nouvelle entité prometteuse qui commencera ses travaux au cours de la période à venir. Elle visera à faire progresser le rôle des femmes, à garantir leur autonomisation et à réaliser l'égalité des sexes dans le cadre d'une action islamique commune.

L'Égypte présidera également la Conférence des femmes ministres de l'Organisation de la coopération islamique au cours des deux prochaines années.

Mesdames et messieurs,

L'Égypte affirme qu'il importe de renforcer la participation effective des femmes aux négociations de paix et à la consolidation de la paix, en déployant tous ses efforts pour contribuer à la mise en œuvre du programme en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. L'Égypte a activement participé à l'élaboration de la stratégie régionale arabe pour la mise en œuvre de la résolution numéro 1325 du Conseil de sécurité dans le cadre de la Ligue arabe pour correspondre aux données de la région arabe, dont la plus importante est mettre fin à la souffrance des femmes palestiniennes dans les territoires occupés et renforcer le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme et les idées extrémistes.

En mai 2019, l'Égypte a annoncé le début de la rédaction du premier plan d'action national pour mettre en œuvre le Programme pour les femmes, la paix et la sécurité, de manière à courroner la contribution des femmes égyptiennes aux efforts visant à établir la paix.

Monsieur le Président,

En conclusion, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et la protection et la promotion de leurs droits sont des piliers fondamentaux pour assurer la renaissance des sociétés humaines et parvenir au développement durable. La promotion et la protection des droits de l'homme ne peuvent être pleinement promues sans protéger et autonomiser les droits des femmes et conformément à ce qui est indiqué dans les pactes et pactes internationaux pertinents.

J'appelle tout le monde ici à participer sincèrement et plus efficacement pour garantir la pleine mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing.

Merci