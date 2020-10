Egypte: Accord pour renforcer le partenariat économique et les échanges commerciaux avec la Hongrie

L'Egypte et la Hongrie se sont mises d'accord pour renforcer le partenariat économique et développer la coopération commerciale et industrielle entre les deux pays de sorte à faire un bond dans les échanges commerciaux et les investissements communs entre les secteurs privées des deux pays.

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, s'est entretenue, à cet égard, avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, pour discuter des moyens de renforcer la coopération économique et de sujets économiques d'intérêt commun.

La direction politique en Egypte tient à promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement avec la Hongrie pour ouvrir de nouvelles perspectives pour les exportations égyptiennes afin que celles-ci puissent faire leur entrée sur le marché hongrois et les marchés des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, a affirmé Mme Gamea.

Le gouvernement égyptien, précise-t-elle, accueille favorablement les investissements hongrois sur le marché égyptien, une des plus importantes destinations pour les investissements au Moyen-Orient grâce à ses potentiels, dont les zones industrielles situées pres des ports, notamment la zone économique du canal de Suez.

Les entretiens ont porté sur la possibilité de construire une zone industrielle hongroise sur le marché égyptien dans le cadre des gros efforts déployés par les gouvernements des deux pays en vue de renforcer la coopération industrielle bilatérale, a-t-elle indiqué, jugeant important de consolider la coopération entre les mondes d'affaires des deux pays afin de renforcer les relations commerciales entre l'Egypte et la Hongrie.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 354 millions de dollars l'an dernier, contre 266 millions de dollars en 2018, selon la ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a précisé que les exportations égyptiennes vers le marché hongrois ont atteint 171 millions de dollars en 2019, par rapport à environ 140 millions de dollars l'année précédente, soit une hausse de 22%.

Les investissements hongrois sur le marché égyptien atteignent environ 41,5 millions de dollars et couvrent 60 projets, a-t-elle dit, signalant que l'industrie, le tourisme, les services, l'agriculture, les constructions et les technologies de l'information sont les plus importants domaines de la coopération entre les deux pays.

De son côté, M. Szijjártó a affirmé que la Hongrie tenait à renforcer la coopération économique et commerciale avec l'Egypte, qui est le plus important partenaire économique de la Hongrie au Moyen-Orient et en Afrique, notant que le monde des affaires hongrois tient à être présent sur le marché égyptien.