Cote d'Ivoire: Crystal Palace - Wilfried Zaha élu joueur du mois de septembre

Auteur d'un bon début de saison avec Crystal Palace, Wilfried Zaha a été élu joueur du mois septembre par les supporter du club anglais.

L'ailier ivoirien a été plébiscité par les fans en engrangeant 42% des votes, contre 21% pour Andros Townsend et 10% pour le défenseur international sénégalais Cheikhou Kouyaté.

En trois matchs joués depuis le début de la saison, Wilfried Zaha a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

"It's definitely a team performance. I just have to thank the lads for how well we've started."

🎥 A word from your September Player of the Month... #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb pic.twitter.com/Kb1B4cPMpS

