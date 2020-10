Sénégal: Mécontente de la tutelle - l'Ums sort les griffes...

L'Union des magistrats sénégalais (Ums) déplore « des tentatives de musellement » du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle annonce l'arrêt de toute forme de collaboration avec la tutelle et exige l'abandon de toute poursuite contre son Président Souleymane Teliko.

La tension est toujours vive entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et l'Union des magistrats sénégalais (Ums). Celle-ci a fait une déclaration hier, à Dakar, pour fustiger « la césure » entre les agissements du ministre de tutelle, Me Malick Sall, et les « attentes du système judiciaire sénégalais ». Selon le porte-parole du jour Abdou Khadre Khaoussou Diop, par ailleurs secrétaire général de l'Ums, le ministre de la Justice est dans une logique de musellement des magistrats à travers les derniers actes posés. « Le 12 août dernier, l'Ums a sorti un communiqué pour dénoncer l'affectation injuste et arbitraire du magistrat Ngor Diop. Depuis lors, le garde des Sceaux a décidé de lui faire payer son audace », a déploré M. Diop.

À l'en croire, cette « colère » de la tutelle a abouti à la saisine de l'Inspection générale de l'administration de la justice (Igaj) et à « une campagne de dénigrement sur fond de contrevérités au sujet de la nationalité du président de l'Ums ».

En réaction aux « tentatives de musellement », l'Ums a pris plusieurs décisions parmi lesquelles l'arrêt de toute forme de collaboration avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, son départ de la tête de ce département ministériel. L'Ums a également exigé l'abandon immédiat de la procédure initiée contre le Président de l'Ums, Souleymane Teliko.

En dehors de ces mesures, elle a sollicité l'intervention du Président de la République « pour prendre les dispositions nécessaires au fonctionnement harmonieux du système judiciaire ».

À travers un communiqué du 28 septembre 2020, le ministère de la Justice avait indiqué que le garde des Sceaux a saisi l'organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de l'Igaj sur le Président de l'Ums, Souleymane Teliko. Dans une émission, ce dernier avait rappelé la déclaration de la Cour de justice de la Cedeao faisant remarquer que la présomption d'innocence de l'ancien maire de Dakar et les droits de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise.

... Et reçoit le soutien d'organisations de la société civile

« La traduction de Monsieur Teliko devant l'organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est totalement injustifiée et apparaît comme une énième tentative de museler l'Ums et son président, dans leur combat pour l'indépendance de la justice ».

C'est la déclaration commune faite hier par la Ligue sénégalaise des droits de l'Homme, la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l'Homme, Amnesty international Sénégal, le Forum civil (section sénégalaise de Transparency international), le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal et le mouvement « Y en a marre ».

Ces organisations de la société civile estiment que les « multiples menaces et la répression exercée sur les porteurs d'opinion » remettent en cause des acquis obtenus suite à de hautes luttes pour l'élargissement de l'espace public et la construction de l'État de droit au Sénégal.

L'État, pensent-elles, a l'obligation de garantir aux citoyens la jouissance des libertés publiques consacrées par la Constitution. Les signataires de cette déclaration demandent ainsi au ministre de la Justice de renoncer à toute tentative de « bâillonnement des juges et de travailler à assurer l'effectivité de l'indépendance de la justice garantie par la Constitution ».

Ils encouragent, par ailleurs, les magistrats à poursuivre le « combat pour l'indépendance de la justice et l'autonomie de leur association ». Ils invitent tous les citoyens épris de justice à se mobiliser contre cette tentative de musèlement.